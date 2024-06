Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu rà soát các quy hoạch, kịp thời điều chỉnh các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Theo trả lời, hiện nay UBND TP Thanh Hóa đang tổ chức, rà soát lập các quy hoạch phân khu theo định hướng của quy hoạch chung được duyệt, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở rà soát, đánh giá các quy hoạch chi tiết trên địa bàn theo quy định. Đề nghị UBND TP Thanh Hóa tiếp thu ý kiến của cử tri về việc có các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi để điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời khẩn trương tập trung, tổ chức trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phân khu làm cơ sở rà soát, đánh giá các quy hoạch chi tiết trên địa bàn theo quy định.

Cử tri TP Sầm Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven biển đoạn từ Quốc lộ 47 đến Đại lộ Sông Mã.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ven biển và cầu Thạch Châu.

Theo trả lời: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại văn bản số 5351/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 với tổng mức đầu tư 3.372,6 tỷ đồng, chiều dài tuyến 29,9km, quy mô đường cấp III đồng bằng. Nhà đầu tư dự án là Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Thành. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa là cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Thời gian xây dựng công trình dự kiến từ năm 2021 đến năm 2024. Trên cơ sở dự án được duyệt các địa phương có dự án đi qua đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Đến nay, mặt bằng thi công đã bàn giao được 27,67/29,9km (đạt 92,5%); trong đó: huyện Hoằng Hóa bàn giao 9/9km, huyện Quảng Xương bàn giao 3,44/3,44km (đạt 100%), thành phố Sầm Sơn bàn giao 2,9/2,99km (đạt 97%), thị xã Nghi Sơn bàn giao 12,33/14,45km (đạt 85%).

Về triển khai thi công: Do gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn, đến nay, nhà đầu tư mới triển khai 4,65/29,9km gồm các đoạn từ Km36+566,64 đến Km38+377,14 thuộc TP Sầm Sơn và đoạn từ Km51+040 đến Km53+920 thuộc huyện Quảng Xương; các đoạn khác chưa triển khai thi công.

Để sớm hoàn thành dự án đưa tuyến đường bộ ven biển vào khai thác, vận hành sử dụng, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thanh Hoá đôn đốc nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chỉ đạo UBND TP Sầm Sơn, UBND thị xã Nghi Sơn sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo quy định.

Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 525 từ ngã ba chợ Kho đi Nông Cống. Theo trả lời: Để đảm bảo giao thông trên tuyến đường này, trong những năm qua ngoài công tác bảo dưỡng thường xuyên, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí sửa chữa hư hỏng trên tuyến (giai đoạn 2022-2023 đã bố trí 11,9 tỷ đồng để thực hiện sửa chữa nền mặt đường và cống qua đường). Đồng thời, hiện nay Chủ tịch UBND huyện Nông Cống đã có Quyết định phê duyệt dự án sửa chữa tuyến đường tỉnh 525 đoạn chợ Kho - Minh Thọ (Nông Cống), trong đó, đầu tư sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km14+720-Km18+853 với tổng mức đầu tư khoảng 23,2 tỷ đồng (dự kiến khởi công trong tháng 4/2024, hoàn thành trong quý IV/2024). Sau khi các công trình trên hoàn thành, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị nâng cấp thảm lại nhựa tuyến đường tỉnh 510B đoạn qua xã Hoằng Phụ để đảm bảo việc đi lại của Nhân dân. Theo trả lời: Tuyến đường tỉnh 510B (Hoằng Trường - Hoằng Phụ) dài 15km, được UBND tỉnh giao UBND huyện Hoằng Hoá quản lý, bảo trì; điểm đầu Km0+00 tại xã Hoằng Trường, điểm cuối tại xã Hoằng Phụ; hiện trạng là đường cấp V, đồng bằng. Đoạn qua xã Hoằng Phụ dài 2,9km từ Km12+100 - Km15+00; trong đó đối với đoạn Km12+100 - Km13+100 có chiều rộng nền đường Bn=7,5m, mặt đường rộng Bm=5,5m đã được đầu tư thảm bê tông nhựa năm 2020, rãnh dọc thoát nước 2 bên, hiện đang còn tốt.

Đối với đoạn Km13+100 - Km15+00 có chiều rộng nền đường Bn=7m, mặt đường rộng Bm=5,5m đã được thảm bê tông nhựa tháng 12/2023 (theo hạng mục hoàn trả mặt đường tỉnh 510B thuộc dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới, thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ do UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư).

Như vậy, hiện nay tuyến đường tỉnh 510B đoạn qua xã Hoằng Phụ đã được đầu tư nâng cấp, thảm bê tông nhựa mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân; đề nghị UBND huyện Hoằng Hoá tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời sửa chữa các hư hỏng phát sinh, đảm bảo bảo tuổi thọ khai thác của tuyến đường; đồng thời, thông báo và trả lời cho cử tri và Nhân dân huyện Hoằng Hóa.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế có phương án lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại vị trí ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 1A và đường tỉnh 526B; lắp đặt đèn chiếu sáng dọc tuyến đường từ ngã ba Đền Bà Triệu đến Cụm Công nghiệp Châu Lộc. Theo trả lời: Về nội dung kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu tại ngã ba giao giữa Quốc lộ 1A và đường tỉnh 526B, hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại vị trí ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 1A và đường tỉnh 526B đã được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận đầu tư và đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2021.

Về nội dung kiến nghị lắp đặt đèn chiếu sáng dọc tuyến đường từ ngã ba đền Bà Triệu đến Cụm Công nghiệp Châu Lộc, hiện trạng đoạn tuyến từ ngã ba đền Bà Triệu đến Cụm Công nghiệp Châu Lộc bên trái là đường sắt Bắc Nam, bên phải là khu dân cư, hướng tuyến thẳng, tầm nhìn thông thoáng, mặt đường có 4 làn xe và dải phân cách cứng; đoạn tuyến này mới được đầu tư sữa chữa hoàn thành trong quý IV/2023 (bao gồm cả hệ thống an toàn giao thông), tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Việc cử tri đề xuất lắp đèn chiếu sáng đoạn tuyến nêu trên để nâng cao an toàn giao thông là phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay đoạn tuyến mới được sửa chữa, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông được bố trí đầy đủ đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Trường hợp đoạn tuyến xuất hiện các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT tham mưu lập hồ sơ, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, chấp thuận đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng theo quy định.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị làm tuyến đường nối dài từ đường tỉnh 526B (tại Quán Dốc, Hậu Lộc). Theo trả lời, tuyến đường tỉnh 526B (Hậu Lộc - Quán Dốc) có chiều dài 7,8km, điểm đầu tại Quốc lộ 10 tại Km213+780, điểm cuối giao với Quốc lộ 1A do Sở GTVT quản lý, bảo trì. Năm 2021, dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 526B đã hoàn thành với tổng mức đầu tư là 84,99 tỷ đồng, quy mô đường cấp IV đồng bằng và đường phố chính đô thị thứ yếu.

Đối với đoạn nối dài đường tỉnh 526B kết nối với Quốc lộ 10, năm 2022, UBND huyện Hậu Lộc đã đầu tư hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 10 (tại ngã tư thị trấn Hậu Lộc) với đường tỉnh 526, huyện Hậu Lộ, quy mô 5,3 km đường cấp IV đồng bằng với tổng mức đầu tư là 66,53 tỷ đồng.

Các công trình hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của khu vực và huyện Hậu Lộc.

Quốc Hương (Tổng hợp)