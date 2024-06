Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người có công, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà ở. Theo kết quả giải quyết, UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng về số liệu các hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng số hộ cần hỗ trợ cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 10.826 hộ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổng hợp, dự thảo chính sách hỗ trợ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; sau khi chính sách được ban hành, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Cử tri huyện Nga Sơn, Hoằng Hoá đề nghị tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí hoạt động quốc phòng - an ninh xã. Theo quy định chế độ huấn luyện không thấp hơn 119.200 đồng/người/ngày và hỗ trợ tiền ăn 62.000 đồng/người/ngày rất khó khăn cho hoạt động: Theo Báo cáo số 825/BC-PC, ngày 29/11/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Sau khi Nghị định sửa đổi được ban hành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 342/NQ-HĐND, ngày 6/12/2020 để thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh bố trí triển khai nguồn kinh phí để được tiếp tục thực hiện dự án tiêu thoát lũ Sông Nhơm. Theo kết quả giải quyết, UBND tỉnh đã bổ sung 23.650 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của tỉnh năm 2021 và năm 2022 tại QĐ số 3705/QĐ-UBND, ngày 1/11/2022 của UBND tỉnh; hiện nay, UBND huyện Nông Cống đang triển khai thực hiện dự án với khối lượng thi công ước đạt 95%.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội, vì hiện nay nhiều hộ gia đình không còn thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng muốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất. Theo kết quả giải quyết, báo cáo của UBND huyện Nông Cống cho biết: Đến hết ngày 31/12/2023, tổng dư nợ chương trình giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Nông Cống đạt 90.309 triệu đồng với trên 1.200 dự án vay vốn đầu tư sản xuất. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đến tất cả các điểm giao dịch xã, thị trấn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân tiếp cận nguồn vốn. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xem xét bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội theo kiến nghị của cử tri huyện Nông Cống.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thống Nhất từ thị trấn Rừng Thông đi Đông Lĩnh - Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa). Theo kết quả giải quyết, đoạn thuộc địa bàn thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) đã được UBND huyện Đông Sơn đưa vào dự án đầu tư: Hạ tầng Khu dân cư Đồng Nhưng, thị trấn Rừng Thông, Đông Tiến (Đông Sơn) – Khu E được HĐND huyện Đông Sơn quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND, ngày 19/11/2020; điều chỉnh tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 19/7/2021; được Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 9438/QĐ-UBND, ngày 03/12/2021 với tổng mức đầu tư trên 78,5 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang được thi công, ước đạt 30% khối lượng. Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo giao thông thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương giữa thị trấn Rừng Thông với phường Đông Lĩnh và phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa.

Cử tri xã Thọ Xương (Thọ Xuân) kiến nghị hiện nay một số dự án đã được nhà nước thu hồi đất và bàn giao cho doanh nghiệp; tuy nhiên việc đầu tư của các doanh nghiệp chậm, gây lãng phí về đất đai. Trên địa bàn xã có Dự án công ty Thương mại miền núi, UBND tỉnh đã giao đất gần 20 năm nay nhưng chưa thực hiện đầu tư dự án. Theo kết quả giải quyết, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2090/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/3/2024 xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh sẽ xem xét phương án xử lý đối với dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương mại tại xã Thọ Xương (Thọ Xuân) theo quy định.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành có phương án giải quyết 127 thửa đất (tại Quyết định số 79/QĐ-UBND, ngày 8/01/2017 và Quyết định số 855/QĐ-UBND, ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng giao cho huyện) hiện tại đang thuộc địa giới hành chính của huyện Triệu Sơn; việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xã Xuân Sinh đối với đất Nông trường Sao vàng bàn giao, đất cấp trái thẩm quyền và đất không có căn cứ xác định thời điểm sử dụng đất. Có phương án giải quyết việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại 1.173 thửa chưa được cấp đổi tại xã Xuân Bái; đăng ký đính chính diện tích đất ở, hiện nay còn 200 hộ chưa làm thủ tục. Theo kết quả giải quyết, việc giải quyết cấp giấy chứng nhận: UBND tỉnh đang giao UBND huyện Thọ Xuân thực hiện.

Cử tri Thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân) kiến nghị tỉnh cho dừng khai thác mỏ cát số 25, vì hiện nay khai thác cát của nhà thầu vi phạm thời gian, mốc giới và thời hạn khai thác. Theo kết quả giải quyết, đề nghị UBND huyện Thọ Xuân chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã Thọ Lâm và UBND thị trấn Lam Sơn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, kiến nghị xử lý những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh có biện pháp giải quyết cho xã Xuân Hưng thực hiện xây dựng các trường THCS, trường Mầm non đạt chuẩn sau 5 năm và các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao sau khi UBND tỉnh có quy hoạch điều chỉnh Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. Theo kết quả giải quyết, hiện nay đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng (Thọ Xuân) đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5086/QĐ- UBND, ngày 29/12/2023; do đó, đề nghị HĐND, UBND huyện Thọ Xuân chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện căn cứ khả năng cân đối vốn, quy hoạch sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chung đô thị được duyệt, lựa chọn vị trí các trường THCS, trường Mầm non phù hợp để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh bàn giao về cho địa phương 3 nhà văn hóa tại các khu phố (trong đó có 1 nhà văn hóa nằm trong quy hoạch khu công nghiệp) đang thuộc quản lý của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng. Theo kết quả giải quyết, hiện các nhà văn hóa đang được sử dụng làm nơi sinh hoạt công cộng cho cán bộ, công nhân nông trường Sao Vàng, được Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng theo dõi trên sổ sách kế toán và kiểm kê tài sản hàng năm, chưa được đưa vào trong phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất được UBND tỉnh phê duyệt; do đó, không có cơ sở để giải quyết theo kiến nghị của cử tri huyện Thọ Xuân.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị khảo sát, có kế hoạch kịp thời kè hai bên bờ sông Nông Giang đoạn qua xã Xuân Bái: UBND tỉnh đã báo cáo với các Bộ, ngành Trung ương, Ngân hàng Châu Á (ADB) đề xuất đầu tư dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống tưới Bái Thượng (trong đó có sông Nông Giang) từ nguồn vốn vay ưu đãi của ADB để tổ chức thực hiện.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường Kênh Nam 506 từ thị trấn Thiệu Hóa đi huyện Thọ Xuân. Theo kết quả giải quyết, hiện nay thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, Sở Giao thông - Vận tải đang triển khai dự án sửa chữa nền mặt đường đoạn Km12+200-Km13+200 tuyến ĐT.506B với tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành Quý IV năm 2024.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến mặt đê sông Cầu Chày đoạn từ Thiệu Long đi Thiệu Quang: Dự án sửa chữa khắc phục đê hữu sông Cầu Chày đoạn K33+600÷ K35+650, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) và dự án tu bổ nâng cấp đê hữu sông Cầu Chày đoạn K35+650-K37+650 xã Thiệu Long, xã Thiệu Giang (Thiệu Hóa) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư đang được triển khai thi công.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh giải quyết: tuyến kênh WB7 từ Thiệu Long đi Thiệu Quang chất lượng kém nước thường xuyên chảy ra dọc tuyến đường gây khó khăn cho sản xuất, đi lại và gây ô nhiễm môi trường đến các hộ dọc tuyến kênh. Theo kết quả giải quyết, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam sông Mã đã triển khai duy tu, bảo dưỡng, dùng keo hàn gắn các điểm rò rỉ và thường xuyên trục vớt rác trên tuyến kênh để đảm bảo dòng chảy không tắc dẫn đến tràn kênh ra đường; đồng thời, tại vị trí làng Đông Lỗ, UBND xã Thiệu Long đã tiến hành tôn cao, gia cố bê tông mặt đường và làm rãnh thoát nước, tại vị trí dọc làng Vĩnh Xuân, xã Thiệu Giang, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã - Chi nhánh Thiệu Hóa đã phối hợp cùng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Thiệu Giang tổ chức khơi thông các rãnh thoát nước, tiêu thoát nước vào các kênh tiêu trên địa bàn xã đảm bảo không để nước chảy ra dọc tuyến đường gây khó khăn cho sản xuất, đi lại và gây ô nhiễm môi trường đến các hộ dọc tuyến kênh.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh có chủ trương, giải pháp để bộ môn tin học có giáo viên trên địa bàn huyện trong năm học 2022- 2023: Theo Báo cáo số 825/BC-PC, ngày 29/11/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Năm 2024, UBND tỉnh đã giao biên chế sự nghiệp giáo dục và chỉ tiêu lao động hợp đồng của tỉnh; trong đó: huyện Thiệu Hóa được giao 1.908 giáo viên (THCS, Tiểu học, mầm non, giáo dục thường xuyên); nhằm bổ sung cho số giáo viên còn thiếu nói chung và giáo viên còn thiếu dạy môn Tin học nói riêng trên địa bàn.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh xem xét đầu tư tu bổ Đền thờ danh tướng Trần Khát Chân tại Khu phố Đún Sơn, thị trấn Vĩnh Lộc (được cấp bằng công nhận di tích lịch sử Quốc gia năm 2001 - nằm trong vùng phụ cận của thành nhà Hồ). Theo kết quả giải quyết, đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc căn cứ nguồn ngân sách địa phương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác để báo cáo, đề xuất cụ thể, chi tiết các nội dung đầu tư, làm cơ sở xem xét, quyết định đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh kiến nghị với các cơ quan chức năng sớm thi công tuyến đê sông mã tại Km K5 + 740 đến K5 + 780 thuộc khu phố Thành Nhân, Thị trấn Vĩnh Lộc, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân nhất là khi mùa mưa bão. Theo kết quả giải quyết, dự án kè chống sạt, trượt bờ tả sông Mã tương ứng đoạn đê từ Km5+570 ÷ Km5+870 khu phố Thành Nhân, thị trấn Vĩnh Lộc do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc làm chủ đầu tư hiện đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

