Tăng tốc “phủ xanh” tài khoản định danh điện tử

Những ngày này, cùng với khí thế ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Công an Thanh Hóa vẫn không quản ngày đêm nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, phê duyệt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho Nhân dân trên địa bàn.

Tranh thủ các buổi tối, lực lượng Công an về từng thôn, xóm để hỗ trợ người dân thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tất cả công dân đủ điều kiện hiện đang cư trú, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh đều được thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai linh hoạt, sáng tạo khoa học các biện pháp. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở... để giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giúp người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tính đến ngày 09/12/2024, toàn tỉnh đã thu nhận, kích hoạt được gần 173 nghìn tài khoản. Trong đó, có nhiều đơn vị đã có chủ động có những giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử như: Công an huyện Lang Chánh huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ chức đoàn thể xã hội, như: Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cùng tham gia; Công an huyện Triệu Sơn tổ chức thu nhận hồ sơ cho công dân tất cả các khung giờ trong ngày, buổi tối kể cả sau 22h30’; Công an huyện Thiệu Hoá tổ chức thu nhận tại các trường học trên địa bàn vv...

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, việc cấp tài khoản định danh điện tử những ngày qua không chỉ được thực hiện trong giờ hành chính mà còn được lực lượng Công an Thanh Hóa triển khai thực hiện cả vào các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và trong các khung giờ từ 18h đến 22h các ngày trong tuần. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương, nhất là lực lượng Công an xã, phường, thị trán đã không quản thời tiết nắng mưa, đêm tối thành lập các tổ công tác lưu động trực tiếp đến từng địa bàn thôn, xóm để kích hoạt tài khoản định danh điện tử... cho công dân đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân các địa phương.

Đoàn viên thanh niên và Hội viên Phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an huyện Thọ Xuân phối hợp hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Ông Trịnh Văn Hải, xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) chia sẻ: "Khi người dân chúng tôi không thể đến được trụ sở công an xã hoặc nhà văn hóa thôn để làm thì lực lượng công an xã và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tôi nghĩ rằng, đây là việc làm rất thiết thực giúp người dân có được thông tin để thay thế cho các loại giấy tờ cá nhân, nhất là người già hay đau ốm bệnh tật, cần phải đến viện để chăm sóc sức khỏe".

Là một trong những đơn vị có tỷ lệ thu nhận tài khoản định danh điện tử cao nhất toàn tỉnh, trong đợt cao điểm thu nhận, kích hoạt hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện đã được Công an huyện Nga Sơn tuyên truyền và lan tỏa khắp các thôn, xóm và đến được với từng người dân. Cùng với đó, lực lượng Công an huyện đã tham mưu và huy động các thành viên Tổ công tác Đề án 06, công an các xã, thị trấn, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ cùng các tình nguyện viên là những người hiểu biết và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, thành lập các tổ công tác lưu động về từng tổ dân phố, thôn, xóm để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Qua đó, đã thu nhận, kích hoạt được cho gần 17 nghìn trường hợp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 900 nghìn trường hợp chưa được kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện; phấn đấu đến ngày 31/12/2024 thu nhận hồ sơ, kích hoạt được trên 50% tài khoản định danh điện tử mức 2.

Hà Phương (CTV)