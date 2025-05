(Baothanhhoa.vn) - Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, do vậy, việc mọi người gặp gỡ, sum họp, liên hoan diễn ra rất nhiều, kéo theo đó là tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham giao thông, gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông. Trước thực trạng trên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng, thành lập nhiều tổ, chốt để kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

{title} Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, do vậy, việc mọi người gặp gỡ, sum họp, liên hoan diễn ra rất nhiều, kéo theo đó là tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham giao thông, gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông. Trước thực trạng trên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng, thành lập nhiều tổ, chốt để kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Theo đó, lực lượng CSGT đã không nghỉ lễ mà tăng cường, bố trí lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Trong đó, tập trung phát hiện vi phạm nồng độ cồn tại tất cả các cung đường, tuyến phố chính trên địa bàn như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 10... Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Thường xuyên thay đổi vị trí, khung giờ kiểm tra và thực hiện kiểm tra nồng độ cồn lái xe với phương châm xử lý không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”. Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng CSGT cũng gửi thông báo vi phạm đến cơ quan, chi bộ đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn để có biện pháp xử lý vi phạm. Đặc biệt, lực lượng CSGT phối hợp với công an các phường, xã bám nắm địa bàn, trực tiếp gặp gỡ chủ các nhà hàng, quán ăn... tuyên truyền, ký cam kết thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Trung tá Dương Công Huy, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Ngay từ đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, đơn vị đã xây dựng phương án, tăng cường 100% lực lượng trực cùng công an các phường, xã để tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự ATGT, nhất là các tuyến đường chính. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng nêu cao vai trò tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với trường hợp vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn. Chúng tôi khuyến cáo người dân trong dịp nghỉ lễ dài ngày thường xuyên tập trung với gia đình bạn bè, đã sử dụng rượu bia là không điều khiển phương tiện tham gia giao thông". Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Có mặt cùng tổ tuần tra kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn của Trạm CSGT Quảng Xương vào tối 1/5/2025, chỉ trong khoảng 30 phút đã có hàng chục trường hợp bị dừng lại để kiểm tra. Hầu hết người điều khiển phương tiện đều chấp hành nghiêm hiệu lệnh và yêu cầu kiểm tra của lực lượng CSGT. Qua kiểm tra, đại đa số người tham gia giao thông đều nhận thức rõ những hậu quả, tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên rất tự giác chấp hành... Anh Nguyễn Văn Tùng, một người dân ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa chia sẻ: 'Thời gian qua, lực lượng chức năng đã thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, cảnh báo về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Bản thân tôi cũng như nhiều người dân đã ý thức được trách nhiệm và sự an toàn của bản thân nên khi tham gia giao thông sẽ không sử dụng rượu bia". Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Theo đánh giá sơ bộ của lực lượng chức năng, trong hơn 2 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, vi phạm của người dân, nhất là vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể, tai nạn giao thông giảm hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, người dân cũng không nên chủ quan, khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người. Quốc Hương Tin liên quan: Không có “vùng cấm”, “ngoại lệ” trong xử lý vi phạm nồng độ cồn Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng bia rượu có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm, với phương châm không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”...

Quốc Hương

