Tăng cường xử lý vi phạm hành lang lưới điện

Nhằm bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp, thời gian qua huyện Triệu Sơn đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện (ATLĐ) cao áp trên địa bàn theo dõi, quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân nâng cao ý thức về bảo vệ an toàn hàng lang lưới điện.

Cán bộ, nhân viên Điện lực Triệu Sơn ra quân kiểm tra an toàn hành lang lưới điện.

Hiện nay, hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Triệu Sơn gồm có 27km đường dây 500kV (mạch 2 và mạch 3), 25km đường dây 220kV, 25km mạch kép, 20km mạch đơn của đường dây 110kV chạy qua và cùng hàng nghìn km đường dây trung, hạ thế. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ hàng lang ATLĐ cao áp, hằng năm, huyện Triệu Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và chính quyền 34 xã, thị trấn phối hợp với Điện lực Triệu Sơn cùng các đơn vị quản lý kinh doanh điện tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm những vi phạm về hành lang ATLĐ cao áp.

Qua hoạt động kiểm tra, các phòng, ban của huyện và đơn vị liên quan đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ ATLĐ. Cụ thể, trường hợp hộ ông Lê Văn Tươi ở phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn xây dựng nhà vi phạm hành lang bảo vệ công trình đường dây 22kV lộ 472 E9.17, tại khoảng cột 03 đến 04, trạm biến áp số 5 thị trấn Triệu Sơn. Từ việc kiểm tra cho thấy, khoảng cách bất kỳ từ công trình nhà ở hộ ông Tươi đến dây dẫn điện gần nhất của đường dây 22kV là 1,5m, không đảm bảo hàng lang ATLĐ theo quy định.

Tương tự, hộ bà Trương Thị Hải ở thôn Quang Thanh, xã Hợp Lý xây dựng công trình nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ ATLĐ 22kV tại khoảng cột số 4 đến cột số 5, nhánh rẽ trạm biến áp số 3 xã Hợp Lý thuộc lộ 474 E9.17. Qua kiểm tra, khoảng cách bất kỳ từ công trình nhà ở hộ bà Hải đến dây dẫn điện gần nhất của đường dây 22kV là 2,1m và không đảm bảo hàng lang ATLĐ.

Còn là trường hợp hộ ông Hoàng Đạt Hưng ở phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn xây dựng công trình nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ ATLĐ 22kV tại khoảng cột 03 đến 04 NR, lộ 472 E9.17.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chính quyền các xã, thị trấn phối hợp với Điện lực Triệu Sơn đã làm việc với hộ gia đình và xử lý tình trạng vi phạm trên. Đến nay, các hộ gia đình đã khắc phục vi phạm và đảm bảo an toàn hành lang lưới điện theo quy định.

Ngoài ra, qua rà soát hành lang ATLĐ cao áp của Điện lực Triệu Sơn đã xác định, trên địa bàn huyện có 26 vi trí vi phạm, với 997 cây trong hành lang ATLĐ. Thực hiện nghiêm việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, huyện Triệu Sơn đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và chính quyền các xã, thị trấn tổ chức xử lý dứt điểm những vị trí cây cối vi phạm trong hành lang ATLĐ. Cũng theo rà soát hành lang ATLĐ cao áp của Điện lực Triệu Sơn, toàn huyện còn có 26 vị trí, với 1.684 cây nằm ngoài hành lang ATLĐ nhưng có nguy cơ xảy ra sự cố điện cần phải cắt tỉa. Trên cơ sở đó, huyện tiếp tục chỉ đạo xử lý những vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố điện trước mùa mưa bão. Với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện Triệu Sơn, công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp.

Song song với việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ ATLĐ, huyện Triệu Sơn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 2/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; các văn bản chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hành lang ATLĐ cao áp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1603/SCT-QLNL ngày 14/6/2023 của Sở Công Thương về hướng dẫn việc khống chế chiều cao cây trồng trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không.

Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao ý thức của các tổ chức và Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ ATĐL cao áp. Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn điện và các hành vi gây mất an toàn hệ thống lưới điện.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ ATLĐ, đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm hành lang ATLĐ, thời gian tới huyện Triệu Sơn tiếp tục chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm rõ các quy định của pháp luật để tích cực, chủ động trong việc bảo vệ hành lang ATLĐ cao áp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm hành lang bảo vệ ATLĐ cao áp trên địa bàn theo dõi, quản lý. Huyện cũng chỉ đạo Công an huyện cùng các lực lượng chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn các công trình điện lưới, góp phần cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Hòa Bình