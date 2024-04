Tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), nhất là cơ sở cho thuê lưu trú, karaoke, cơ sở bar, pub... cũng phát triển nhanh. Bên cạnh những mặt tích cực, các lĩnh vực này đã phát sinh và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT.

Lực lượng công an kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại các quán karaoke trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Để tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, Công an TP Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT trên lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Riêng Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung rà soát, phân loại, đánh giá và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, nhất là các cơ sở nhạy cảm, như: Kinh doanh lưu trú, karaoke, bar, pub. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng, ký cam kết không vi phạm pháp luật đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Từ đó, mỗi chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT luôn có ý thức trong việc tố giác tội phạm. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra lập biên bản xử lý 26 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện. Trong đó, cơ sở karaoke 10 trường hợp, xử phạt số tiền trên 88 triệu đồng; cơ sở lưu trú 16 trường hợp, xử phạt số tiền trên 42 triệu đồng; kiểm tra xử lý 3 lượt cơ sở bar, pub, xử phạt số tiền 78 triệu đồng.

Bên cạnh những lợi ích tích cực mà các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT mang lại, đáp ứng nhu cầu của quần chúng Nhân dân thì vẫn còn những vấn đề bất cập cần được giải quyết triệt để. Trong đó, nổi lên các hoạt động lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như: Thuê khách sạn, nhà nghỉ để hoạt động mại dâm, tổ chức đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy; tham gia vào các tệ nạn xã hội ở các quán bar, karaoke; đặc biệt, một số đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ để tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, hoạt động theo kiểu băng, nhóm sử dụng vũ khí nóng và các loại hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp địa bàn; các cơ sở không tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động... Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong đó, tập trung vào các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, cầm đồ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa).

Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp đề ra, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về lĩnh vực này. Đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động "tín dụng đen” và kinh doanh dịch vụ cầm đồ trái pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết của Nhân dân, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Mặt khác, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2024, các lực lượng công an trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 100 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

