Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH

Nhằm hạn chế, bất cập, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tại nạn, sự cố gây ra, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của của cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia PCCC và CNCH.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Sáng 7/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 và triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường Công an các đơn vị địa phương.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra

10 năm qua, tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng đã được kiềm chế so với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức rà soát các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy; việc xây dựng và thực tập định kỳ các tình huống giả định về cháy, nổ, sự cố, tai nạn đã giúp lực lượng PCCC tại chỗ nâng cao khả năng, kỹ thuật trong xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã được phát huy, duy trì thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, bảo đảm về quân số, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; quần chúng Nhân dân và lực lượng tại chỗ cũng đã kịp thời phát hiện, dập tắt nhiều vụ cháy, không để cháy lan, cháy lớn; hình ảnh lực lượng chữa cháy tại chỗ, Cảnh sát PCCC và CNCH dũng cảm, quên mình, xả thân hy sinh trong các vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn nghiêm trọng đã được các cấp lãnh đạo và quần chúng Nhân dân hết sức ghi nhận.

Lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân luôn bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang bị phương tiện, trang bị kỹ thuật và sẵn sàng cơ động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn trong nước, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt, hạn hán và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và tham gia nhiệm vụ quốc tế.

Việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện, nhằm phát huy phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời phát hiện, xử lý đối với các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ địa bàn, cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt, triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW.

Tăng cường trách nhiệm các cấp trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC và CNCH; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của của cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng PCCC và CNCH chuyên trách; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia PCCC và CNCH.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, chú trọng công tác phòng ngừa. Chính quyền các cấp thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời tham mưu hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH phù hợp với thực tiễn.

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác PCCC và CNCH của các ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố đối với khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ.

Rà soát, triển khai quy hoạch hạ tầng PCCC và CNCH đồng bộ với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia có liên quan. Khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư cao. Ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Quốc Hương