Tăng cường công tác PCCC tại các khu chung cư “vô chủ”

Không có ban quản lý, người đại diện về pháp lý, không có hệ thống báo cháy và điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) chưa bảo đảm là những nguy cơ dẫn đến cháy nổ tại các khu chung cư cũ, “vô chủ” trên địa bàn TP Thanh Hóa hiện nay. Công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đang đòi hỏi trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Người dân sinh sống tại khu chung cư Mai Xuân Dương (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) tham gia chương trình thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Nỗi lo từ những chung cư cũ, "vô chủ"

Khu chung cư Mai Xuân Dương (phường Đông Thọ) được xem là có tuổi đời lâu nhất trên địa bàn TP Thanh Hóa với hơn 20 năm. Mỗi tòa chung cư có hàng trăm hộ với hàng nghìn nhân khẩu sinh sống. Cả hai tòa chung cư này được xây dựng và đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành. Theo đó, các điều kiện bảo đảm PCCC còn nhiều bất cập, hạn chế như: chỉ có 1 lối thoát nạn duy nhất là cầu thang chính; các cửa sổ đều bị bịt kín bằng rào sắt kiên cố (chuồng cọp), trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy còn thiếu; khu vực để xe máy, xe điện còn bất cập, chưa bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ... Bên cạnh đó, khu vực tầng 1, vỉa hè của các tòa nhà chung cư được các hộ tận dụng kinh doanh, buôn bán từ hàng tạp hóa, quần áo, dịch vụ rửa xe, ăn uống, giải khát, trông giữ xe...

Trong khi đó, dù được xem là mới hơn nhưng khu chung cư Đông Phát (phường Đông Vệ) chưa được lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy cả trong và ngoài nhà. Cầu thang trong nhà để hở dẫn đến không bảo đảm ngăn khói, ngăn cháy lan giữa các tầng; khu vực tầng 1 của chung cư là không gian sinh hoạt chung được sử dụng làm nơi để xe, chứa nhiều xăng dầu dễ dẫn đến cháy, nổ và thoát khói qua cầu thang lên các tầng. Hạ tầng hệ thống điện không bảo đảm an toàn dễ dẫn đến chập cháy và không bảo đảm cho xe chữa cháy hoạt động khi có sự cố xảy ra...

Cả hai khu chung cư Mai Xuân Dương và Đông Phát từ khi đi vào hoạt động, các hộ dân vào ở cho đến nay không có chủ thể chịu trách nhiệm về PCCC, chưa có ban quản trị, ban quản lý để quản lý, vận hành các hoạt động tại chung cư nói chung và các hoạt động có liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Điều này còn khiến việc hướng dẫn cải tạo, bổ sung về PCCC, đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC tại các đơn vị nêu trên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai. Chưa hết, hai khu chung cư Mai Xuân Dương và Đông Phát đã cũ, lâu năm nên còn phải đối mặt với tình trạng xuống cấp, một số hộ dân tự ý cơi nới, sửa chữa tại các căn hộ để có thêm không gian và hầu như chưa tính đến việc PCCC và CNCH. Tại mỗi tầng thuộc các tòa nhà nơi có 1-2 bình chữa cháy, nơi vẫn còn thiếu... Việc xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ, nhất là tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng còn nhiều bất cập, vướng mắc, chưa thể thực hiện được. Ngoài ra, trên địa bàn TP Thanh Hóa còn một khu chung cư cũ ở Nam Đại lộ Lê Lợi với hơn 40 hộ. Tại đây, mặc dù đã có sự quan tâm của địa phương nhưng công tác PCCC và CNCH vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập tương tự, người dân phần nào còn chủ quan, thiếu cảnh giác và chưa bảo đảm an toàn trong sử dụng điện...

Quyết liệt đảm bảo an toàn PCCC

Bí thư Đảng ủy phường Đông Thọ Lê Đại Hành cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND TP Thanh Hóa, cũng như các nghị quyết, kế hoạch, từ cuối năm 2023 đến nay, phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Thanh Hóa tổ chức kiểm tra định kỳ thực trạng công tác PCCC tại khu chung cư Mai Xuân Dương với tinh thần nghiêm túc, sát thực nhất. Từ đó, phường đã xây dựng định hướng và các phương án PCCC và CNCH tại đây. Công tác tuyên truyền đã được triển khai tích cực bằng nhiều hình thức như: qua loa truyền thanh, phát tờ rơi đến các hộ dân; vận động người dân sinh sống tại các tòa nhà chung cư tham gia các đợt thực hành công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng. Về cơ bản, người dân đã ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC hiện nay. Đây cũng là cơ sở quan trọng để phường Đông Thọ xây dựng lực lượng PCCC và CNCH cho từng tòa nhà. Qua rà soát, từ cuối năm 2023 đến nay, phường cũng đã yêu cầu các hộ phải cải tạo các “chuồng cọp”, có cửa thoát hiểm và 100% các hộ đã chấp hành nghiêm túc. Bên cạnh đó, phường đang vận động các hộ dân tự trang bị bình chữa cháy, bổ sung tại các tầng của các tòa nhà, hướng tới việc lắp đặt chuông báo cháy tại mỗi tòa nhà; có các phương án sẵn sàng với các tình huống, sự cố có thể xảy ra.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại các khu chung cư, chung cư mini gây thiệt hại cả về người và tài sản. Từ tình hình thực tế và qua công tác kiểm tra gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, công điện chỉ đạo công tác PCCC và CNCH với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất những vụ hỏa hoạn có thể xảy ra và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Từ tháng 12/2023 đến hết 9 tháng năm 2024, các đoàn công tác của tỉnh, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, UBND TP Thanh Hóa đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra thực tế tại các khu chung cư Mai Xuân Dương, Đông Phát và một số khu chung cư, nhà ở xã hội trên địa bàn để có đánh giá chính xác nhất về thực trạng công tác PCCC và những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Cùng với đó, công tác tuyên truyền và thực hành PCCC và CNCH tại các khu chung cư Mai Xuân Dương, Đông Phát, Nam Đại lộ Lê Lợi và một số khu nhà ở xã hội đã được thực hiện bước đầu có hiệu quả với sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các hộ, người dân và các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng tại địa phương.

Trong đợt kiểm tra công tác bảo đảm PCCC và CNCH tại một số khu chung cư trên địa bàn TP Thanh Hóa vào tháng 3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan và TP Thanh Hóa tăng cường công tác kiểm tra thực tế về hạ tầng kỹ thuật của các tòa nhà chung cư, từ đó kiểm tra nghiêm túc công tác PCCC và CNCH. UBND các phường Đông Vệ và Đông Thọ tổ chức họp dân để thành lập ban quản trị, ban quản lý có sự tham gia của người dân. Từ đó, có chủ thể chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các hướng dẫn về PCCC, thành lập đội PCCC cơ sở tại khu chung cư và đầu tư kinh phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC chung cư để đảm bảo an toàn PCCC. UBND TP Thanh Hóa, các phường thực hiện có hiệu quả các phương án PCCC và CNCH gắn với việc xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của “Tổ liên gia an toàn PCCC” và lực lượng PCCC cơ sở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Bài và ảnh: Mạnh Cường