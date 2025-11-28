Tăng cường bảo đảm an ninh công nhân; ANTT Khu kinh tế Nghi Sơn và hệ thống truyền tải điện 500Kv

Chiều ngày 28/11, tại trụ sở Công an tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh, trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021-2025; Đề án “ Bảo đảm an ninh, trật tự Khu kinh tế Nghi Sơn”, giai đoạn 2021-2025; Đề án “Bảo đảm an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500Kv trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt là 3 Đề án).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 3 Đề án.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an); lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo và trưởng Công an 47 xã, phường trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 21.268 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 415.300 lao động; có Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn là một trong 8 KKT trọng điểm ven biển của cả nước và Hệ thống truyền tải điện 500 Kv, gồm 3 mạch với tổng chiều dài 389,87 km. Xác định an ninh công nhân, an ninh khu công nghiệp và an ninh năng lượng là ba trụ cột trọng yếu trong bảo đảm an ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT. Trong đó, trọng tâm là ban hành 3 Đề án quan trọng gồm: “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, “Bảo đảm ANTT KKT Nghi Sơn” và “Đảm bảo ANTT hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Từ tham mưu của Công an tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 95 kế hoạch, quy trình, quyết định và văn bản chỉ đạo, đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các đơn vị đã xây dựng phương án và cụ thể hóa từng nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật luôn được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục phát huy hiệu quả các đề án.

Các sở, ban ngành, cấp ủy chính quyền các địa phương đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT liên quan đến 3 Đề án. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự tại KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp; an ninh công nhân và an ninh năng lượng được bảo đảm, ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, “điểm nóng” về ANTT, tạo môi trường lành mạnh, an toàn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện các Đề án và đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện 3 Đề án, nhất là Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, thực hiện 3 Đề án.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 3 Đề án trong giai đoạn 2026-2030 với những nhiệm vụ và giải pháp công tác phù hợp với diễn biến tình hình giai đoạn mới. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người gây rối ANTT, bảo đảm an ninh, trật tự KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cùng hệ thống Truyền tải điện 500kV ngay tại địa bàn cơ sở.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tư duy tham mưu sắc bén; chủ trì rà soát, cập nhật, điều chỉnh các phương án, kịch bản liên quan đến bảo đảm an ninh công nhân, an ninh KKT Nghi Sơn và bảo vệ hệ thống truyền tải điện 500 kV theo đúng tinh thần “dự báo sớm - phát hiện sớm – xử lý ngay từ cơ sở”...

Đối với các ngành chức năng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện luật lao động, chế độ tiền lương, an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm dễ gây bức xúc, dẫn đến tranh chấp hoặc đình công tự phát. Các đơn vị phải tiếp tục siết chặt kỷ luật vận hành doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về môi trường, an toàn cháy nổ, an toàn công nghiệp; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Về hệ thống truyền tải điện 500 kV – công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không để xảy ra bất kỳ hành vi xâm phạm hành lang an toàn lưới điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn tuyệt đối cho các hoạt động kinh tế - xã hội, cho sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng doanh nghiệp, từng người dân. Thanh Hóa phải tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến an toàn - tin cậy - hiệu quả của các tập đoàn, nhà đầu tư lớn; đồng thời bảo vệ vững chắc ANTT trong phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 3 Đề án; Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công An tỉnh cho 15 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện 3 Đề án.

