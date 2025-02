Tầm view tuyệt mỹ - Trải nghiệm đặc quyền với không gian sống tầng cao tại The Premium

Trong không gian nén của đô thị, dự án sở hữu tầm nhìn khoáng đạt được xem là “của hiếm”, không những nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn gia tăng giá trị của căn nhà.

Điều bình dị trở nên xa xỉ của cư dân đô thị

Daniel Libeskind - vị kiến trúc sư người Mỹ gốc Ba Lan, từng chia sẻ kiến trúc không dựa trên bê-tông, thép hay các yếu tố của đất mà dựa trên sự kỳ diệu. Các công trình có thể trở thành “sự kỳ diệu” khi đem tới cuộc sống hoàn hảo cho con người. Khái niệm hoàn hảo bao gồm giá trị về vị trí, tầm nhìn và tiện ích của một ngôi nhà.

Thế nhưng, khi quỹ đất tại các đô thị ngày càng trở nên hạn hẹp, tận hưởng không gian khoáng đạt vốn là điều bình dị lại trở nên xa xỉ với các cư dân sinh sống tại nhà mặt đất. Đó cũng là lý do loại hình căn hộ chung cư lên ngôi, đặc biệt là các dự án cao cấp sở hữu không gian rộng mở, tiện ích đẳng cấp.

Anh Trần Văn Minh (phố Trần Quốc Toản, TP Thanh Hoá) chia sẻ, do giá nhà mặt đất truyền thống khá cao, gia đình anh quyết định chuyển hướng tìm mua chung cư để trải nghiệm không gian sống hiện đại, tiện nghi, lại phù hợp với khả năng tài chính.

“Chung cư có tiêu chuẩn sống cao hơn, phù hợp với sở thích, phong cách cá nhân. Không gian sống an toàn và hạnh phúc không chỉ gói gọn trong từng căn hộ mà còn thể hiện ở tầm nhìn khoáng đạt, tiện ích tại chỗ đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống cùng cơ chế vận hành đảm bảo an ninh, an toàn”, anh Minh nhấn mạnh.

Chung cư cao cấp có không gian thoáng đãng, đầy đủ tiện ích đang được nhiều người mua tại Thanh Hóa ưu tiên thay vì nhà mặt đất truyền thống.

Không gian sống với “tứ đại tầm view” - Hàng hiếm tại thị trường Thanh Hoá

Trong bối cảnh đô thị hoá cao độ, tình trạng ô nhiễm gia tăng, tầm nhìn thông thoáng được xem là chất xúc tác giúp cải thiện sức khoẻ, cảm xúc cho con người. Ngoài ra, các chuyên gia phong thuỷ cho rằng, đối với mỗi căn hộ, tầm nhìn khoáng đạt chính là yếu tố gia tăng vận khí hanh thông cho gia chủ.

Tại Thanh Hóa, các căn hộ cao cấp sở hữu tầm nhìn đẹp là hàng hiếm trên thị trường hiện nay. Đa phần các dự án sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực lõi nội đô thì lại hạn chế về tầm nhìn. Trong khi đó, căn hộ sở hữu tầm nhìn thông thoáng thì lại nằm rất xa trung tâm, nơi dân cư thưa thớt.

Kyoto K5 với tứ đại tầm view kiến tạo không gian sống đẳng cấp bậc nhất xứ Thanh.

Một trong số rất ít dự án căn hộ cao cấp hội tụ đủ cả 2 tiêu chí về vị trí và tầm nhìn là toà K5 - The Premium thuộc phân khu cao tầng The Kyoto (Khu đô thị Vinhomes Star City). Toà căn hộ có vị trí đắt giá, ngay trên đại lộ Nguyễn Hoàng, kết nối trực tiếp với các trục đường chính của thành phố như: Lê Lợi, Hùng Vương, Nam Sông Mã, đồng thời nằm trọn vẹn trong lòng khu trung tâm hành chính - chính trị mới xứ Thanh.

Đặc biệt, K5 sở hữu bộ tứ tầm view tuyệt sắc có 1-0-2, mang lại “bữa tiệc thị giác” cho các gia chủ. Nhịp sống thành thị sôi động hay công viên cây xanh, vườn treo giữa tầng không đều có thể được ôm trọn vào trong tầm mắt.

Tòa căn hộ cao cấp được lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản. Theo hướng Tây Bắc, gia chủ có thể quan sát trọn vẹn vẻ đẹp nghệ thuật của công viên Asahi yên bình. Với các khu vườn Nhật Bản thanh tịnh và bể bơi resort sang trọng, gia chủ như được hòa mình vào không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, tinh tế, tăng thêm niềm tự hào khi sở hữu.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể lựa chọn các căn có góc nhìn hướng về tuyệt tác vườn treo tầng không Sky Garden và khu thể thao nội khu, mang đến chất sống năng động và khỏe khoắn.

Những cư dân yêu thích sự phóng khoáng có thể lựa chọn cho mình tầm nhìn lãng mạn hướng Đông Nam, với công viên Sakura Park đầy sắc hoa anh đào. Kết hợp với trục đại lộ Nguyễn Hoàng sầm uất, tầm nhìn này giúp chủ nhân Kyoto K5 tận hưởng sự giao hòa giữa thiên nhiên thanh bình và nhịp sống đô thị năng động.

Góp phần tạo nên bộ tứ tầm view tuyệt sắc còn là trung tâm hành chính mới và khu biệt thự cao cấp của khu đô thị Vinhomes Star City, mang đến tầm nhìn thông thoáng vĩnh viễn.

Sở hữu tầm nhìn đẹp từng centimet, K5 nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cả khách mua ở thực và nhà đầu tư. Dù ban công hướng công viên, hướng vườn, nội khu hay view thành phố, tầm nhìn đắt giá này đều là đòn bẩy gia tăng giá trị căn hộ. Trong bối cảnh chung cư cao cấp tại Thanh Hoá vẫn còn khan hiếm, các tòa căn hộ mở bán trước đó của The Kyoto đều nhanh chóng “cháy bảng hàng”, tòa căn hộ cao cấp K5 được dự báo sẽ sớm thiết lập mặt bằng giá mới tại thị trường địa ốc xứ Thanh khi chính thức mở bán.

Nguyễn Lương