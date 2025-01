Sức xuân trên vùng quê Nga Sơn

Xuân đang về trên khắp mọi miền của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân huyện Nga Sơn cũng đang hân hoan, phấn khởi, tự hào cùng các địa phương trong tỉnh chào đón mùa xuân mới.

Một góc thị trấn Nga Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hòa

Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Với các chỉ tiêu mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đặt ra, cả 24/24 chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch; trong đó có 21 chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng khá so với cùng kỳ, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 6,81%, vượt 0,81% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 66,82 triệu đồng/người; các cây trồng hàng hóa có giá trị cao tiếp tục được mở rộng; năng suất một số cây trồng và giá trị sản phẩm trên một ha diện tích tăng so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.502 tỷ đồng, bằng 220% so với kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 1.560,5 tỷ đồng, bằng 264,8% dự toán tỉnh giao...

Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đẩy nhanh tiến độ theo hướng đồng bộ, hiện đại; nhiều dự án đầu tư xây dựng quan trọng được triển khai trên địa bàn. Chương trình XDNTM được triển khai đồng bộ, rộng khắp tại các địa phương. Theo đó, huyện đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao và bình quân đạt 11,7 tiêu chí xã NTM nâng cao. Trong năm, trên địa bàn huyện có thêm 5 sản phẩm OCOP mới được công nhận. Lũy kế, toàn huyện có 2 xã kiểu mẫu, 3 xã nâng cao, 19 thôn kiểu mẫu và 42 sản phẩm OCOP.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, hoạt động văn hóa, đặc biệt là văn hóa cơ sở có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo và xuất khẩu lao động. Cùng với đó, giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực, giáo dục mũi nhọn phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những điểm nhấn trọng tâm, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân huyện Nga Sơn. Ảnh: Lê Hòa

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng thời là năm tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Những thành tựu đã đạt được là tiền đề quan trọng để huyện Nga Sơn đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho năm mới. Theo đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nga Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khắc phục mọi khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII ở mức cao nhất, với 23 chỉ tiêu cơ bản. Tiêu biểu, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 10% trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.000 tỷ đồng...

Trong không khí rộn rã hướng về tết cổ truyền của dân tộc, với niềm tin và hy vọng, các tầng lớp Nhân dân huyện Nga Sơn tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xóm làng kiểu mẫu, góp sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh, để xuân này bức tranh quê hương Mai An Tiêm thêm phần tươi sáng, vùng quê giàu truyền thống cách mạng có thêm những mùa quả ngọt.

Thịnh Văn Huyên

Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn