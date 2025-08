Yêu cầu xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các xã, phường có đường sắt đi qua phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện ngay việc giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; rào đóng, xóa bỏ tối đa các lối đi tự mở trên địa bàn mà không phải xây dựng công trình phụ trợ.

(Ảnh minh họa: Anh Tuân)

Ngày 4/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 12670/UBND-CNXDKH về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Tại công văn này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Tài chính, UBND các xã, phường có đường sắt đi qua và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 1718/CĐSVN-PCTT ngày 29/7/2025 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đường sắt và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ đến mọi người dân để nâng cao hiểu biết pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành.

UBND các xã, phường có đường sắt đi qua tăng cường tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định tại Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Các địa phương phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện ngay việc giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; rà soát, xác định vị trí lối đi tự mở nguy hiểm đối với an toàn giao thông, thực hiện rào đóng, xóa bỏ tối đa các lối đi tự mở trên địa bàn mà không phải xây dựng công trình phụ trợ (đường gom, cầu vượt...).

Đối với lối đi tự mở chưa thể rào đóng, xóa bỏ trong năm 2025, yêu cầu áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: Tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện cơ giới đi qua đường sắt tại các đường ngang hợp pháp, hạn chế tối đa các phương tiện vận tải hạng nặng lưu thông qua lối đi tự mở; duy trì đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển cảnh báo tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; bố trí nhân lực cảnh giới an toàn giao thông tại các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng đường gom, công trình phụ trợ khác để xóa bỏ lối đi tự mở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có đường sắt đi qua: phường Quang Trung, xã Hoạt Giang, xã Hà Trung, xã Đông Thành, xã Triệu Lộc, xã Hoằng Sơn, xã Hoằng Phú, xã Hoằng Giang, phường Nguyệt Viên, phường Hàm Rồng, phường Hạc Thành, phường Đông Quang, xã Trung Chính, xã Thắng Lợi, xã Nông Cống, xã Trường Văn, xã Tượng Lĩnh, xã Các Sơn, phường Hải Lĩnh, phường Tĩnh Gia, phường Đào Duy Từ, phường Trúc Lâm, xã Trường Lâm.

NM