Sức lan tỏa của chương trình truyền thông “Vì cộng đồng không ma túy”

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Nhà hát kịch Việt Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình “Vì cộng đồng không ma túy” tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân.

Hàng trăm thanh thiếu niên và người dân theo dõi chương trình tại hội trường UBND thị trấn Thường Xuân.

Bằng hình thức sân khấu hóa với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, như: NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hà Myo, ca sĩ Viết Cường, nhóm nhảy Bống Bang... tham gia biểu diễn các tiểu phẩm chính luận, xiếc, giao lưu nghệ thuật và tương tác các trò chơi về chủ đề phòng, chống ma túy đã đưa ra nhiều thông điệp ý nghĩa trong công tác phòng, chống ma túy.

Xác định đây là dịp để đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân, các em học sinh tại các trường học trên địa bàn, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên hư, Công an huyện Thường Xuân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động để đông đảo người dân trên địa bàn nắm và theo dõi chương trình được đầy đủ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Thường Xuân cho biết: "Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, các trường học tổ chức các điểm chung xem chương trình truyền hình trực tiếp, đồng thời thông báo cho người dân trên địa bàn về nội dung, thời gian tổ chức chương trình để Nhân dân nắm bắt, theo dõi. Đối với những đối tượng thuộc diện quản lý, những thanh thiếu niên có nhiều nguy cơ, những người đã từng liên quan đến ma túy, chúng tôi phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến vận động, tuyên truyền và mời lên tập trung xem trực tiếp tại hội trường UBND thị trấn".

Có mặt tại Trường THPT Cầm Bá Thước (thị trấn Thường Xuân) trong buổi truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, ngay từ 19h, các thầy cô giáo và hàng nghìn học sinh các khối lớp 10, 11, 12 đã tập trung tại khu vực Nhà thi đấu của trường để đón chờ theo dõi chương trình. Để các thầy cô giáo và học sinh theo dõi đầy đủ nội dung chương trình, nhà trường đã chuẩn bị 1 màn hình rộng cùng hệ thống âm thanh, ghế ngồi và các điều kiện cần thiết khác.

Đông đảo giáo viên, học sinh Trường THPT Cầm Bá Thước theo dõi chương trình tại nhà trường.

Thầy Hoàng Văn Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Cầm Bá Thước cho biết: Ngay sau khi có thông báo về nội dung chương trình, nhà trường thấy đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, có tính chất giáo dục, nâng cao ý thức, nhận biết của học sinh về tội phạm và tệ nạn ma túy, các loại ma túy hiện nay để các em tự phòng, tự tránh nên đã thống nhất tổ chức cho thầy cô giáo và các em học sinh tập trung đến theo dõi chương trình, xem đây là buổi hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Nhà trường hiện có trên 1.400 học sinh, các em đang trong độ tuổi hiếu động, thích tìm hiểu thì đây là một buổi tuyên truyền hết sức ý nghĩa, mang tính giáo dục, nâng cao nhận thức rất tốt để trang bị cho các em có thêm kiến thức trước tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay.

Là học sinh lớp 10D, được theo dõi chương trình, em Bùi Lê Bảo Ngọc cho biết: “Được xem chương trình tối nay em thấy rất bổ ích, thông qua tiểu phẩm, phóng sự truyền hình, những thông điệp tuyên truyền về ma túy đã giúp em nhận biết được tác hại của ma túy, giúp em nhận biết được các chất ma túy, từ đó trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng để phòng tránh được ma túy”.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Thường Xuân cũng cho biết thêm: Thực hiện Đề án xây dựng “Xã, thị trấn, huyện sạch về ma túy”, Công an huyện Thường Xuân đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua thống kê, rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện không còn điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên vẫn còn 18 người nghiện ma túy, 27 đối tượng sử dụng ma túy, có 53 đối tượng nghiện sau cai và có gần 300 đối tượng thanh thiếu niên hư, trong đó có gần 100 đối tượng có nguy cơ cao liên quan đến ma túy. Buổi truyền thông là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận biết và tránh xa ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn sạch về ma túy vào năm 2025.

Đình Hợp (CTV)