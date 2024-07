Sức hấp dẫn của dự án chung cư đẳng cấp The Royal Residences tại Thanh Hóa

Là dự án căn hộ cao tầng đầu tiên tại Vinhomes Star City, The Royal Residences thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của khu đô thị đáng sống bậc nhất Thanh Hóa đã đi vào vận hành, từ vị trí đắc địa, hạ tầng hiện đại đến tiện ích đẳng cấp, cộng đồng cư dân tinh hoa, mang lại vị thế đỉnh cao cho các chủ sở hữu.

Là một phần của Vinhomes Star City, The Royal Residences sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Thanh Hóa.

“Viên minh châu” giữa lòng thành phố Thanh Hóa

Thời gian qua, Thanh Hóa nổi lên là một trong những địa bàn tốt nhất của thị trường bất động sản miền Bắc, khi liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn. Dù vậy, với phân khúc chung cư, Thanh Hóa vẫn đang thiếu vắng những dự án đẳng cấp, có thể nâng tầm chuẩn sống và kiến tạo khu dân cư tinh hoa.

Trên thực tế, thị trường Thanh Hóa hiện mới chỉ có các dự án chung cư đơn lẻ nằm ở các vị trí xen kẽ khu dân cư hiện hữu. Phần đa các chung cư này thiếu vắng các tiện ích dịch vụ, phải lệ thuộc vào tiện ích của khu vực nơi dự án tọa lạc. Điều này khiến cư dân gặp nhiều bất lợi trong việc đáp ứng các nhu cầu cuộc sống.

Đặc biệt, các dự án chung cư hiện tại hầu như không có các tiện ích đặc quyền, đem đến những trải nghiệm đỉnh cao, thụ hưởng khác biệt, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân. Đây cũng là lý do giới tinh hoa tại xứ Thanh đang khao khát một chốn an cư đẳng cấp, xứng tầm. Bởi vậy, sự xuất hiện của The Royal Residences được đánh giá là sẽ mang đến một luồng gió mới, giải “cơn khát” cho thị trường.

Là dự án cao tầng đầu tiên của Vinhomes Star City - Khu đô thị hàng đầu TP Thanh Hóa, The Royal Residences được thừa hưởng trọn vẹn những giá trị tinh túy nhất. Dự án tọa lạc trong khu vực trung tâm hành chính - chính trị mới của thành phố, với quy hoạch đồng bộ và hiện đại bậc nhất, không gian khoáng đạt và phong thủy thịnh vượng cùng tầm nhìn không giới hạn.

Nằm bên đại lộ Nguyễn Hoàng - huyết mạch giao thông phía Đông thành phố, liên thông với những tuyến đường quan trọng nhất như đại lộ Hùng Vương, đại lộ Lê Lợi, đại lộ Nam Sông Mã, The Royal Residences sở hữu vị trí không thể đắc địa hơn. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến mọi địa điểm của thành phố Thanh Hóa, từ trụ sở các cơ quan ban ngành, trường học, bệnh viện, đến các khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Lễ Môn, Hoàng Long... Đó là chưa kể khả năng kết nối “siêu tốc” đến thành phố du lịch biển Sầm Sơn và khu du lịch biển Hải Tiến tại huyện Hoằng Hóa.

Điều đáng nói hơn nữa là với việc Vinhomes Star City đã đi vào vận hành, những cư dân của The Royal Residences sẽ được gia nhập vào cộng đồng tinh hoa đang hiện diện tại nơi đây. Không chỉ được sống trong một môi trường văn minh, việc trở thành một phần của cộng đồng Vinhomes Star City còn giúp những cư dân dự án mở rộng kết nối, nâng tầm vị thế của mình. Đó là giá trị vô hình nhưng vô giá, khó có thể tìm thấy nơi khác.

Chờ đợi mảnh ghép “nước Nhật thu nhỏ” ra mắt

Lấy cảm hứng từ Kinh đô văn hóa và di sản Á Châu, The Royal Residences mang đậm dấu ấn tinh tế và độc đáo của bốn nền văn hóa đặc trưng: Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Indochine.

Trong đó, “nước Nhật thu nhỏ” Princess’s Manor – phân khu đầu tiên chuẩn bị ra mắt tại The Royal Residences sẽ mang đến cho cư dân một môi trường sống tinh hoa. Nơi đây, cư dân có thể tận hưởng sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên trong lành, sự tiện nghi của lối sống hiện đại và chăm sóc thân - tâm - trí toàn diện nhờ có vườn Nhật nội khu và vườn cảnh quan giữa tầng không, Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec ngay tại chân đế và trường học Vinschool đối diện.

Cùng với đó là các tiện ích chăm sóc sức khỏe đa dạng, đẳng cấp chuẩn Nhật lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa. Cuộc sống của cư dân sẽ thêm phần thuận tiện khi ngay trước thềm nhà là 4 tầng thương mại dịch vụ với đầy đủ dịch vụ tiện nghi cho cuộc sống hàng ngày.

The Royal Residences thừa hưởng trọn vẹn chuỗi tiện ích dịch vụ phong phú, đẳng cấp của Vinhomes Star City.

Cư dân tương lai của Princess’s Manor nói riêng và The Royal Residences nói chung còn được tận hưởng chuỗi tiện ích - dịch vụ phong phú và hiện đại bậc nhất của khu đô thị hàng đầu TP Thanh Hóa. Với 4 công viên 7,4ha cây xanh mặt nước sinh thái theo chủ đề, gồm công viên BBQ, công viên dã ngoại, công viên gym và công viên thể thao, cư dân Vinhomes Star City có thể thỏa sức đắm mình trong những trải nghiệm bất tận của đời sống thượng lưu. Mỗi ngày trôi qua đều sẽ là sự thăng hoa cảm xúc từ những bữa tiệc gia đình rộn rã, những buổi cắm trại thư giãn thảnh thơi, những sự kiện hoành tráng bên hồ, đến những phút giây nô đùa trong làn nước trong xanh của bể bơi bốn mùa mái kính đầy sang trọng...

Hội tụ những lợi thế đắt giá về vị trí, hạ tầng, tiện ích, cộng đồng, mảnh ghép đậm chất Nhật Princess’s Manor tại The Royal Residences thực sự là lựa chọn an cư lý tưởng của người dân xứ Thanh. Cũng vì thế, dù mới chỉ rục rịch ra mắt, dự án đã nhận được sự quan tâm, săn đón của người mua và giới đầu tư, hứa hẹn trở thành hiện tượng nổi bật nhất của thị trường bất động sản Thanh Hóa năm 2024.

NL