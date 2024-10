So sánh các chương trình định cư Canada: Đầu tư, tay nghề và Startup Visa

Canada được biết đến là một trong những quốc gia phát triển, có đời sống kinh tế ổn định và đặc biệt chính sách nhập cư đang mở rộng, nên thu hút rất nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu. Hiện nay, Canada đang mở ra nhiều chương trình định cư như: định cư Canada diện đầu tư, diện tay nghề và diện Start up Visa tạo ra nhiều cơ hội định cư là sở hữu PR Canada cho các nhà đầu tư trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc lựa chọn chương trình nào phù hợp lại là bài toán nan giải cần giải quyết. Vậy trong bài viết hôm nay, Citizen Pathway sẽ đi sâu vào so sánh chi tiết các chương trình định cư Canada để giúp anh/chị có cái nhìn tổng quan và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

So sánh các chương trình định cư Canada

1. Chương trình định cư Canada diện đầu tư

Đây là một trong những con đường nhanh chóng để sở hữu thường trú nhân tại Canada, thông qua hình thức đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau:

Yêu cầu định cư Canada diện đầu tư

- Vốn đầu tư: Tối thiểu 150.000CAD

- Tài sản ròng: Nhà đầu tư cần sở hữu tối thiểu 600.000CAD và chứng minh tài sản hợp pháp

- Kế hoạch kinh doanh: Chính phủ Canada mong muốn thông qua chương trình sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài có điều kiện kinh tế và có những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Do đó các nhà đầu tư cần trình bày một kế hoạch kinh doanh chi tiết để chứng minh khoản đầu tư có thể tạo ra việc làm và đóng góp tích cực vào nền kinh tế tại Canada.

Ưu điểm

- Không yêu cầu phỏng vấn, ký quỹ

- Yêu cầu kinh nghiệm thấp

- Chi phí đầu tư tối thiểu thấp hơn so với các chương trình khác.

- Cho phép định cư cả gia đình (bao gồm vợ/chồng, con cái dưới 22 tuổi)

Nhược điểm

- Yêu cầu có chứng chỉ Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

- Nhà đầu tư cần chứng minh nguồn tài sản lớn

- Quy trình xét duyệt có thể kéo dài, đặc biệt đối với các tỉnh bang có nhiều hồ sơ xin định cư.

2. Chương trình định cư Canada diện tay nghề

Định cư Canada diện tay nghề là lựa chọn phổ biến của nhiều người lao động đã có kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn cao. Thông thường, Chính phủ Canada sẽ sử dụng hệ thống chấm điểm Express Entry để quản lý và xét duyệt hồ sơ.

Chương trình định cư Canada diện tay nghề

Yêu cầu khi tham gia chương trình định cư Canada diện tay nghề:

- Trình độ học vấn: Cần có bằng cấp tương ứng với vị trí lao động

- Ngôn ngữ: Chứng chỉ tiếng anh IELTS 4.0 hoặc Tiếng Pháp

- Kinh nghiệm làm việc: Cần có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong các ngành nghề thuộc diện NOC

- Cần có sức khỏe tốt

Ưu điểm

- Cơ hội mở rộng nghề nghiệp: Dự kiến đến năm 2025 Canada sẽ tiếp cận khoảng 1.45 triệu người lao động nhập cư. Đây là cơ hội lớn để phát triển nghề nghiệp và cơ hội định cư tại Canada

- Chi phí tương đối thấp: chỉ từ 5000 CAD

- Thời gian xử lý nhanh chóng: Hồ sơ của anh/chị có thể xử lý trong vòng 6 tháng

- Có cơ hội sở hữu Thẻ Xanh Canada cao

Nhược điểm

Độ cạnh tranh cao: Vì đây là một trong những chương trình định cư Canada phổ biến nhất được nhiều người lựa chọn

Yêu cầu ngôn ngữ và trình độ chuyên môn cao: Ứng viên cần có chứng chỉ tiếng anh IELTS 4.0 trở lên, và phải có bằng cấp chứng minh trình độ chuyên môn nghề nghiệp ứng tuyển

Chương trình định cư Canada diện Start up Visa

Chương trình Start up Visa Canada được chính phủ thiết kế nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có tài chính và đặc biệt có những ý tưởng kinh doanh Startup sáng tạo, đột phá. Thông qua chương trình này, nhà đầu tư và gia đình họ có cơ hội sở hữu thường trú nhân và ngoài ra còn tạo cơ hội để phát triển các doanh nghiệp mới tại thị trường Canada.

Yêu cầu tham gia chương trình Startup Visa Canada

- Đương đơn cần có sức khỏe tốt và lý lịch trong sạch

- Cần chứng minh có đủ điều kiện tài chính để sinh sống tại Canada

- Cần có thư xác nhận từ 1 quỹ đầu tư được chỉ định bởi Bộ Di Trú

- Nhà đầu tư cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc giao tiếp tiếng Pháp

- Vốn đầu tư tối thiểu là 150.000 CAD (tương ứng khoảng 3,8 tỷ VNĐ)

Ưu điểm

- Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

- Không giới hạn độ tuổi tham gia

- Không cần chứng minh nguồn gốc tài sản

- Không yêu cầu doanh nghiệp Startup phải thành công

- Có thể ở bất kỳ tỉnh bang thành phố ở Canada

- Nhận thẻ thường trú nhân cho cả gia đình (vợ/chồng, con cái dưới 22 tuổi)

Nhược điểm

- Chương trình này yêu cầu đương đơn phải có bằng cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên 5.0, điều này có thể gây khó khăn cho nhiều người.

- Bên cạnh việc được hỗ trợ từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp của chính phủ Canada, tuy nhiên dự án Startup của nhà đầu tư có thể bị thất bại.

Ngoài ra nhà đầu tư cần phải nhận được sự chấp thuận từ một tổ chức khởi nghiệp tại Canada (Letter of Support), có thể đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, khi đến với Citizen Pathway, nhà đầu tư sẽ không cần phải lo lắng. Vì sẽ được hỗ trợ bởi tổ chức Vườn Ươm doanh nghiệp uy tín và an toàn cung cấp khóa đào tạo 14 tháng chuyên sâu về kinh doanh tại Canada. Nhiều nhà đầu tư tại Citizen Pathway đã nhận được Letter of Support sau 1 tháng xét duyệt.

TT