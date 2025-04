Siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản

Thanh Hóa là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng với nhiều loại hình khoáng sản khác nhau như: sắt, crom, titan, vàng, than bùn, cao lanh, cát, sỏi, đất, đá... được phân bố rải rác trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT).

Các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Chu bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng số 339 mỏ khai thác khoáng sản được cấp có thẩm quyền cấp phép, trong đó có 30 mỏ cát, 211 mỏ đá, 77 mỏ đất, 6 mỏ quặng và mỏ cát kết, sét kết làm gạch tuynel, hơn 10 dự án nạo vét được tận thu cát, đá và đất. Các mỏ được cấp chủ yếu phục vụ nguyên liệu đầu vào của các công ty, nhà máy sản xuất, làm nguyên vật liệu thi công các dự án.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu và phối hợp với các cấp, các ngành, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp công tác, từ việc chấn chỉnh, siết chặt công tác quy hoạch, khảo sát, cấp phép quản lý khai thác đến việc tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, tận thu, mua bán, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng để trục lợi.

Mặc dù đã tăng cường công tác quản lý, tuy nhiên thời gian gần đây, do nhu cầu sử dụng khoáng sản để thi công các công trình ngày càng cao dẫn đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, triệt để, “không có ngoại lệ, không có vùng cấm” đối với các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác, chế biến, tận thu tài nguyên, khoáng sản trái phép, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, môi trường. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Đồng thời, gắn trách nhiệm quản lý của cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với hoạt động khai thác, tập kết khoáng sản trên địa bàn.

Xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân là một trong những địa bàn có nhiều hoạt động phức tạp liên quan đến khai thác, tập kết khoáng sản (đất, cát) trái phép, nhất là ở các khu vực sông Chu đoạn qua các thôn 1, thôn 2, thôn 3 và thôn 4. Ông Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Lâm, cho biết: Trước tình hình khai thác cát trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân, đặc biệt là các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp nằm ven sông Chu cùng với lực lượng Công an xã và tổ ANTT tại các thôn, xóm thường xuyên kiểm tra, giám sát, khi phát hiện có hoạt động khai thác cát trái phép ngoài phạm vi của mỏ thì báo ngay cho chính quyền và lực lượng Công an để ngăn chặn, xử lý.

Bên cạnh việc phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, các lực lượng Công an trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp tuần tra, lập chốt kiểm tra, giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi vi phạm. Chỉ tính từ đầu tháng 3/2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tàu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan. Điển hình, đêm 24/3/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân bắt quả tang 3 thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông Chu. Theo lời khai của các đối tượng thì họ đều là những người làm thuê cho Công ty TNHH Minh Thông có địa chỉ tại thôn 1, xã Thọ Lâm được Công ty cấp thuyền và các thiết bị để khai thác cát ngoài khu vực mỏ.

Cùng với công tác đấu tranh, xử lý đối với các hành vi vi phạm, lực lượng Công an đã rà soát, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản. Riêng đối với các hoạt động cấp phép nếu kiểm tra phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm trong thẩm định hồ sơ, thủ tục, điều kiện cấp giấy phép khoáng sản, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản... gây hậu quả, thiệt hại cho Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Thái Thanh (CTV)