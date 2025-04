Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168, số trường hợp bị CSGT xử phạt giảm 1/3

Chiều 31/3, đại diện Cục CSGT thông tin về kết quả 3 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/3/2025). Theo đó, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/3/2025, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 728.818 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX), chứng chỉ chuyên môn 50.973 trường hợp; 75.202 GPLX bị trừ điểm; tạm giữ 203.341 phương tiện.

Lực lượng CSGT xử lý vi phạm.

Thống kê, so với cùng kỳ, xử phạt giảm 341.519 trường hợp (t/h) (-31,9%), trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 149.931 t/h, so với cùng kỳ 130.340 t/h (-46,5%); vi phạm tốc độ 168.598 t/h, so với cùng kỳ giảm 92.213 t/h (-35,4%); người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 994 t/h, so với cùng kỳ giảm 556 t/h (-36,3%),...

Về tình hình tai nạn giao thông, có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 4.440 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 2.446 người, bị thương 3.026 người; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 1.821 vụ (-29,09%), giảm 245 người chết (-3,91%), giảm 1.864 người bị thương (-29,77%).

Theo VOV