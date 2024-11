Sắp vận hành cổng thông tin cấp thị thực điện tử mới với nhiều cải tiến

Từ 11/11, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ vận hành thêm trang web có tên miền thithucdientu.gov.vn; vận hành cùng lúc trang evisa.xuatnhapcanh.gov.vn để thuận lợi hơn cho công dân xin cấp e-visa.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an sắp vận hành chính thức cổng thông tin cấp thị thực điện tử (e-visa) hoàn toàn mới với nhiều cải tiến để thuận lợi cho người xin cấp.

Đây là thông tin được lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an) cho biết tại buổi đối thoại trực tiếp về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Hiện nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trang web duy nhất để cấp e-visa là evisa.xuatnhapcanh.gov.vn nhưng mỗi ngày phải xét duyệt đến hơn 15.000 hồ sơ xin cấp e-visa. Do đó, từ 11/11/2024, đơn vị sẽ vận hành thêm trang web có tên miền thithucdientu.gov.vn. Hai trang web này sẽ vận hành cùng lúc để thuận lợi hơn cho công dân xin cấp e-visa.

“Trong đó, giao diện mới sẽ được nâng cấp, cải tiến hơn nhiều và có thêm phần giải đáp các thắc mắc thường gặp, bằng cả tiếng Anh và Việt,” lãnh đạo Cục A08 nói.

Theo đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh, từ 15/8/2023, thời hạn e-visa đã được nâng lên 90 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Vừa qua, nhiều công dân nước ngoài hay truy cập vào địa chỉ trang web không phải “chính thống” của A08 nên không cấp được e-visa. Hơn nữa, nhiều người truy cập đúng địa chỉ nhưng lại khai thông tin sai hoặc thiếu rất nhiều khiến hồ sơ phải trả lại để bổ sung. Do những nguyên nhân trên nên mới kéo dài thời gian được cấp e-visa.

Do đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo, công dân cần tìm hiểu kỹ về trang thông tin cấp e-visa và khi điền tờ khai cần chính xác, đầy đủ theo hướng dẫn, tránh tình trạng khai sai bị trả hồ sơ.

Người xin cấp e-visa cũng phải tìm hiểu kỹ quy định pháp luật về nhập cảnh, quá cảnh, cư trú ở Việt Nam và đặc biệt phải hoạt động đúng theo yêu cầu xin nhập cảnh.

Cũng theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng và đã trở lại ổn định như thời điểm trước dịch COVID-19. Năm 2024, du lịch Việt Nam có đủ điều kiện để đạt được mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế.

Năm 2024, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, theo đó, đến nay đã triển khai 36/38 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân đạt 97% trên tổng số hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, dịch vụ công cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài đạt 100%.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc triển khai chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, 2 dịch vụ công trực tuyến: cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam và cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài đã vinh dự được Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số vinh danh, trao giải thưởng là Cơ quan chuyển đổi số xuất sắc.

Kết luận tại buổi đối thoại, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định: với tinh thần cầu thị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp thu kiến nghị, ý kiến góp ý, phản ánh của tổ chức và nhân dân đối với cán bộ, chiến sỹ làm công tác giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Bộ Công an.

Các ý kiến được tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời và đề ra các biện pháp khắc phục, nhất là các giải pháp chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong việc phục vụ cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Với quan điểm, mục tiêu tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực xuất nhập cảnh nhằm phục vụ tốt hơn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hết sức lắng nghe và trân trọng ghi nhận tất cả các ý kiến, đồng thời sẽ nghiên cứu để có những đề xuất điều chỉnh phù hợp và cần thiết trong thời gian tới./.

Theo TTXVN