Sáp nhập Công an huyện Đông Sơn vào Công an TP Thanh Hóa

Thực hiện Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, sau một thời gian chuẩn bị và thực hiện các bước quy trình theo quy định, Công an huyện Đông Sơn chính thức sáp nhập vào Công an TP Thanh Hóa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ công bố.

Chiều 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an huyện Đông Sơn vào Công an TP Thanh Hóa; sắp xếp kiện toàn công an cấp xã thuộc TP Thanh Hóa và các Quyết định bố trí, điều động cán bộ.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa dự lễ công bố.

Thực hiện Nghị quyết số 1238 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 29/11/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các Quyết định về việc giải thể Công an huyện Đông Sơn để nhập vào Công an TP Thanh Hóa và sắp xếp, kiện toàn Công an xã, phường, thị trấn. Theo đó, Công an TP Thanh Hóa sau khi sáp nhập sẽ có 36 Công an phường, xã.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Riêng đối với lực lượng Công an, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy theo đúng chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Qua đó, đã từng bước củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa và Trưởng Công an một số phường, xã của thành phố sau sáp nhập.

Để bộ máy Công an TP Thanh Hóa và Công an các phường, xã được sắp xếp, kiện toàn đi vào hoạt động bình thường, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, ngay sau hội nghị Công an TP Thanh Hóa khẩn trương ổn định tổ chức, đề xuất phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Công an thành phố và phân công, bố trí công việc cho chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ tại các đội, Công an phường mới để bắt tay ngay vào công việc, nhất định không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của Công an thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố và cấp ủy, chỉ huy các đội, Công an các phường, xã thuộc TP Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác; nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các đơn vị. Đồng thời tổ chức lực lượng đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thái Thanh (CTV)