“Sao mai” của CLB Thanh Hoá giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2024/2025

Các danh hiệu nổi bật tại V.League Awards 2024/2025: - Cầu thủ xuất sắc nhất V.League: Alan Grafite (CLB Công an Hà Nội) - Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhất: Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình) - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League: Lê Văn Thuận (CLB Đông Á Thanh Hoá) - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng nhất: Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND) - HLV xuất sắc nhất V.League: Vũ Hồng Việt (CLB Nam Định) - Đội hình tiêu biểu V.League: Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Quang Vinh (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Adou Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Caio Cesar (Nam Định), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Alan (Công an Hà Nội). - Vua phá lưới V.League: Alan Grafite (CAHN) & Lucao (Hải Phòng) – cùng 14 bàn - CLB có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu nhất: Sông Lam Nghệ An - Trọng tài xuất sắc nhất: Hoàng Ngọc Hà