Sẵn sàng tiếp nhận sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Thực hiện nhiệm vụ chuyển giao quản lý về công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) giữa 2 ngành giao thông - vận tải và công an, hiện Thanh Hóa vẫn đang duy trì tiếp nhận cấp đổi GPLX nhưng dừng tổ chức sát hạch. Để công tác này sớm hoạt động trở lại, Công an tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện, khi có quyết định sẽ tiếp nhận chính thức.

Giờ học thực hành lái xe tại Trường Cao đẳng Nghề kinh tế - công nghệ VICET (phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa).

Để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác cùng với Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở Giao thông - Vận tải) tiến hành rà soát, thống kê cơ sở vật chất, máy móc, hồ sơ, dữ liệu phần mềm sát hạch, cấp đổi GPLX trực tiếp và trực tuyến, xây dựng kế hoạch, phương án bố trí máy móc, phương tiện thực hiện tiếp nhận.

Phó Đội trưởng Đội ĐKQL phương tiện (Phòng CSGT Công an tỉnh) Lường Thị Thanh Quyết cho biết: "Về trang thiết bị máy móc, chúng tôi đã báo cáo Công an tỉnh để chuẩn bị các điều kiện như về máy tính, máy in phôi, in thẻ giấy phép lái xe và hệ thống được kết nối với đường truyền. Đường truyền này sẽ kết nối với đường truyền dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông".

Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, Công an tỉnh sẽ tổ chức các buổi tập huấn về quy trình sát hạch, khai thác, vận hành hệ thống phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX để cấp thẻ sát hạch viên. Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải xây dựng chương trình, giáo án chi tiết để tập huấn cho đội ngũ sát hạch viên là 50 đồng chí được huy động từ các đội cảnh sát giao thông.

Theo Phó Đội trưởng Đội ĐKQL phương tiện (Phòng CSGT Công an tỉnh) Lường Thị Thanh Quyết, việc tổ chức các buổi tập huấn, trước mắt tổ chức tại Trường Trung cấp Nghề giao thông - vận tải bắt đầu từ thứ 2, ngày 24/2, kết thúc vào ngày 28/2.

Thanh Hóa hiện có 16 sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX ô tô, mô tô, 19 đơn vị liên kết đào tạo lái xe mô tô và 9 trung tâm sát hạch. Năm 2024 đã tổ chức học, sát hạch, cấp mới hơn 53.000 GPLX và tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp đổi, cấp lại trên 64 nghìn GPLX mô tô, ô tô các hạng từ A1, B1, B2, C, D, E. Hiện nay, số người trên địa bàn tỉnh được cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 là gần 1.240.000 và trên 254.000 GPLX ô tô các hạng B1, B2, C, D, E.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông - Vận tải tại cuộc họp ngày 11/2/2025, dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ Giao thông - Vận tải sang Bộ Công an trước ngày 19/2/2025. Tuy nhiên, đến ngày 19/2 việc chuyển giao nhiệm vụ chưa được tiến hành. Chiều 18/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thông tin công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi GPLX từ ngày 19/2 là chưa chính xác. Ngày 18/2/2025, Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 829/TB-SGTVT, trong đó có nội dung vẫn đang duy trì tiếp nhận cấp đổi GPLX nhưng dừng tổ chức sát hạch từ ngày 19/2 cho đến khi bàn giao hoạt động này giữa Sở Giao thông - Vận tải và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Để tránh việc người dân tập trung đông người, gây lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Sở Giao thông - Vận tải khuyến khích người dân có GPLX còn hạn sử dụng tiếp tục sử dụng, không nên đổi GPLX khi thời hạn sử dụng còn dài. Thời điểm này, chỉ ưu tiên, lựa chọn giải quyết cấp đổi cho những người dân có GPLX sắp hết hạn.

Bài và ảnh: Minh Lý