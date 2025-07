“Sấm dậy cửa Lạch Hới” thắng lớn tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc

Tối 7/7, Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần thứ 5, năm 2025 đã tổng kết và trao giải tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Vở cải lương “Sấm dậy cửa Lạch Hới” của Nhà hát nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa đã đoạt Huy chương vàng và 6 nghệ sĩ được nhận huy chương cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao Huy chương Vàng cho đại diện các đơn vị có vở diễn xuất sắc (NSND Hàn Văn Hải, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Lam Sơn, đứng ngoài cùng bên phải)

Xoay quanh câu chuyện có thật về nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Lợi, “Sấm dậy cửa Lạch Hới” tập trung vào sự kiện diễn ra ở thời điểm cuối năm 1947, với mục tiêu chính là tiêu diệt Thông báo hạm Amyot D”Inville neo đậu ở cửa biển Lạch Hới, Sầm Sơn. Tránh xa lối kể chuyện kiểu sử ký hoặc minh họa giáo điều, vở diễn lựa chọn điểm nhấn là trạng thái cảm xúc của nhân vật chính, từ đó xây dựng mạch kịch.

Sử dụng không gian sân khấu hai tầng lớp thời gian - giữa hiện thực và ký ức, giữa nhiệm vụ và gia đình, giữa kháng chiến và nhân sinh, người xem có thể hiểu được hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Lợi - người con gái quê ở Châu Đốc (An Giang), lấy chồng người Bắc, sinh 4 người con, trong đó, 1 người con chết vì bệnh, một người chết trên tay chị vì bom đạn. Để trả thù nhà, nợ nước, chị xung phong “đóng vai” phu nhân Quốc vụ khanh, mang bom nổ chiến hạm, chấp nhận hy sinh. Cùng với sự diễn xuất của các diễn viên là âm thanh, ánh sáng và hình ảnh đã nổi bật sự giằng co tâm lý của một người mẹ - một người lính. Những chi tiết như bóng Nguyễn Thị Lợi mờ ảo cùng với vòng hoa trôi trên sóng biển, hay sự im lặng của đồng đội khi nhận lá thư tuyệt mệnh của nhân vật chấp nhận hy sinh... là những khoảnh khắc giàu chất thơ, để vở diễn lắng sâu vào lòng người. Không chỉ là tiếng sấm từ cửa biển Lạch Hới, đó là tiếng sấm thức tỉnh lòng tự hào dân tộc trong mỗi người, là sự tôn vinh những người chiến sĩ công an nhân dân luôn vì nước quên thân, vì dân quên mình.

Dưới bàn tay giỏi nghề của đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên, nhà văn Nguyễn Toàn Thắng, tác giả Vũ Trọng Hải chuyển thể cải lương và dàn nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Lam Sơn, vở diễn đã hấp dẫn khán giả từ khi sân khấu mở màn đến khi tiếng vỗ tay vang lên.

Trong vai Nguyễn Thị Lợi, diễn viên Phạm Thị Ngọc đã thể hiện bản lĩnh sân khấu trong kỹ thuật ca vọng cổ tinh tế lẫn diễn xuất nội tâm sâu sắc.

Cùng với 4 vở diễn khác, “Sấm dậy cửa Lạch Hới” đã được ban tổ chức trao Huy chương vàng. Ngoài gia, giải thưởng cá nhân cũng đã vinh danh 6 nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật Lam Sơn. Cụ thể, Huy chương vàng đã được trao cho NSND Vương Hải (vai Hoàng Đạo -Tổ trưởng tổ điệp báo A13), Phạm Thị Ngọc (vai Nguyễn Thị Lợi); Huy chương Bạc trao cho Trương Văn Phong (vai Cả Lộc - chồng chị Nguyễn Thị Lợi), Nhật Hoá (vai thiếu tá Pháp - Petit) và Huy chương Đồng trao cho 2 nghệ sĩ Quốc Dũng và Tiến Lực.

NSND Vương Hải (thứ 2 thứ trái qua) trong vai Hoàng Đạo -Tổ trưởng tổ điệp báo A13.

Mỗi vở diễn tham gia liên hoan là một lát cắt đời sống, là những câu chuyện cảm động, chân thực, phản ánh vai trò, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. “Sấm dậy cửa Lạch Hới” đã làm được điều đó khi kể một câu chuyện quá khứ bằng ngôn ngữ nghệ thuật chân thành, cảm xúc và sâu sắc.

