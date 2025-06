Ra sức thi đua để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang, để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không?”. Đó là những câu hỏi, cũng là sự kỳ vọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến thế hệ hôm nay. Để hiện thực hóa tâm nguyện của Người, toàn Đảng, toàn dân ta càng phải ra sức thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - lời kêu gọi ra đời cách đây gần 80 năm, nhưng vẫn nguyên ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn.

Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Dân tộc Việt Nam trải hàng nghìn năm kể từ buổi khai dựng nước, đã và luôn kiên định khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh. Từ thời Hùng Vương dựng nước, đến Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa “đền nợ nước, trả thù nhà”; từ tuyên ngôn “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt, đến “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi... Mỗi giai đoạn, dẫu có thăng có trầm, nhưng khát vọng ấy vẫn luôn cháy bỏng và được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Để rồi, vượt qua thời gian và vô vàn nghịch cảnh, ý chí, khát vọng độc lập và hùng cường đã trở thành giá trị truyền thống, thành lẽ sống và sức mạnh Việt Nam.

Trên hành trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao, coi trọng việc kế thừa truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà các thế hệ cha ông ta đã trao truyền. Đồng thời, với nhận thức đúng đắn về con người, về hạnh phúc của Nhân dân, Người đã khẳng định, chủ nghĩa xã hội là chế độ tốt nhất mang lại hạnh phúc cho mọi người. Hạnh phúc ấy do chính con người tạo dựng với sự lãnh đạo, định hướng của Đảng Cộng sản - Đảng cách mạng chân chính. Và, hạnh phúc bắt đầu từ những mục tiêu căn bản nhất, nhằm mang lại đời sống vật chất, tinh thần tốt đẹp, lành mạnh cho con người. Cũng từ hạnh phúc căn bản ấy mà tạo nên những gia đình hạnh phúc, nhân rộng thành những cộng đồng hạnh phúc và từ đó, đất nước sẽ trở nên phồn vinh, hạnh phúc.

Nhằm hiện thực hóa khát vọng cao cả ấy, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo Nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nền độc lập, mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Song ngay từ những ngày đầu thành lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ đã phải đối mặt với “giặc nội xâm” là nạn đói và nạn mù chữ. Không dừng lại ở đó, thực dân Pháp quyết tâm trở lại xâm lược nước ta, bất chấp mọi thiện chí hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta. Tình thế đó buộc Nhân dân ta một lần nữa đứng lên, để tranh đấu cho quyền độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.

Để động viên Nhân dân ra sức thi đua, đóng góp vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Trong đó, Người nhấn mạnh: “Mục đích thi đua ái quốc là: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là: dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân. Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”.

Lời kêu gọi của Người là lời hiệu triệu thiêng liêng, đã khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết trong toàn dân, toàn quân ta. Lời kêu gọi của Người đã thấm sâu, lan tỏa vào đời sống, thôi thúc và nhân lên sức mạnh Việt Nam, để giành lấy những thắng lợi vẻ vang. Trong đó, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lẫy lừng, là minh chứng thuyết phục cho tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam. Và rồi, cũng từ nền tảng của tinh thần thi đua yêu nước mạnh mẽ, mà dân tộc ta đã tiếp tục chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ - kẻ thù hùng mạnh đứng đầu thế giới.

Trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Phong trào sôi nổi. Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp Nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch, để đi đến thắng lợi cuối cùng. Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của Nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi”! Quả thật, “tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta” đã được minh chứng qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ và trong mấy thập kỷ đổi mới, phát triển đất nước.

Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường tháng 12/1961. ảnh: tư liệu

Thấm nhuần lời căn dặn của Người, trong 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (Văn kiện Đại hội XIII của Đảng). Thành tựu ấy, trước hết là bởi Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã quy tụ, khơi dậy, phát huy ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước mạnh mẽ. Nói cách khác, bài học kinh nghiệm quý giá của công cuộc đổi mới chính là dựa vào sức dân, lấy dân làm gốc và phát huy cao độ tinh thần, ý chí, khát vọng của Nhân dân trong xây dựng đất nước và bảo vệ môi trường hòa bình.

Đặc biệt, với quyết tâm đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, thì việc khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Đồng thời với đó, Đảng, Nhà nước đang đặt trọng tâm thúc đẩy mạnh mẽ 3 đột phá chiến lược, về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ động triển khai các giải pháp toàn diện, đồng bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao... để thúc đẩy thương mại công bằng, hài hòa, bền vững với Mỹ, Trung Quốc, ASEAN, EU và các đối tác lớn của Việt Nam. Chủ động dự báo và có phương án ứng phó với các yếu tố đột xuất, bất lợi như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh thương mại, khủng hoảng kinh tế, xung đột vũ trang hoặc một số điều kiện quốc tế khác về tài chính, kinh tế, thương mại...

Có thể khẳng định, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, để phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng dân tộc trong giai đoạn mới. Song, để trả lời được câu hỏi mà Người đã nhắn gửi đến thế hệ trẻ, rằng “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang, để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không?”, thì hơn lúc nào hết, càng phải ra sức thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lời kêu gọi ra đời cách đây gần 80 năm, nhưng vẫn nguyên ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn. Soi vào đó để thấy, tinh thần thi đua yêu nước không nên chỉ là phong trào, mà phải là một mạch nguồn lớn trong dòng chảy lịch sử. Nó phải trở thành một điểm tựa quan trọng để Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Từ đó, tiếp tục dẫn dắt dân tộc tiến bước trên con đường hiện thực hóa khát vọng về một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là mong mỏi, là lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời theo đuổi và tranh đấu. Đồng thời, cũng là giá trị cao đẹp, có tính phổ quát, thể hiện tầm cao và chiều sâu trí tuệ, tư tưởng và tâm hồn Hồ Chí Minh - biểu tượng về “nền văn hóa của tương lai”!

Bài và ảnh: Khôi Nguyên