Ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng uống rượu chống người thi hành công vụ

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Thắng, sinh năm 1983, ở phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/8/2024, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an TP Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ đo nồng độ cồn tại khu vực trước Tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe đối với ô tô mang biển kiểm soát 36A-232.45 để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Tuy nhiên người này đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà điều khiển xe bỏ chạy, nhận thấy nhiều biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi. Khi đến đoạn đường thuộc đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, Tổ công tác đã tiếp cận và ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng đã không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm vào xe mô tô của 2 đồng chí Cảnh sát giao thông làm 2 đồng chí bị thương.

Đối tượng Nguyễn Trọng Thắng tại cơ quan công an.

Trước hành vi chống đối, cản trở người đang thi hành công vụ, Tổ công tác cùng người dân đã tiến hành khống chế và bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Trọng Thắng, sinh năm 1983, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi chống người thi hành công vụ của mình. Hiện nay, Công an TP Thanh Hóa đang điều tra và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương