Nhiều cách làm thiết thực xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

"Thế trận lòng dân” là nền tảng của nền quốc phòng toàn dân. Nhận thức rõ điều đó, trong thời gian qua, cùng với làm tốt công tác tham mưu, cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã có những việc làm thiết thực để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chiến sĩ dân quân năm thứ nhất huấn luyện kỹ thuật ngắm súng.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh Nhân dân, xây dựng củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận nền an ninh Nhân dân", Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, văn kiện tác chiến phòng thủ, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đồng bộ, sát với tình hình thực tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Đi liền với việc chăm lo xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực tham mưu và khả năng làm công tác vận động quần chúng, biên chế, sắp xếp đủ chỉ tiêu các đơn vị dự bị động viên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, nâng cao trình độ, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Bên cạnh đó, ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, cùng những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 14-12-2021 của UBND tỉnh về triển khai “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, gắn với các phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, "Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục kêu gọi cán bộ, chiến sĩ tự nguyện ủng hộ 1 ngày lương và trích từ quỹ của cơ quan, đơn vị được 786 triệu đồng, huy động được 130 tấn xi măng, hơn 500 m3 đá, cát và tham gia 895 ngày công để làm mới, tu sửa, nâng cấp gần 50 km đường giao thông liên thôn, liên xã, nạo vét kênh mương nội đồng, sửa nhà văn hóa các thôn, bản. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp, triển khai xây dựng điểm trường bán trú tại xã Tam Lư (Quan Sơn), với kinh phí đầu tư 2,2 tỷ đồng. Và, chỉ đạo lực lượng vũ trang các huyện Thạch Thành, Nông Cống, Thiệu Hóa, Thọ Xuân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân. Ở các huyện giáp biên giới Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Sơn, Mường Lát, Bộ CHQS tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4), triển khai có hiệu quả công tác giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, dạy học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa của lực lượng vũ trang Thanh Hóa không chỉ tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 12 đơn vị cấp huyện, 346 xã, 904 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 9 xã và 245 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đối với phong trào "Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã khảo sát, hỗ trợ xây dựng 1 nhà đồng đội, 37 nhà tình nghĩa, 17 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, với trị giá 80 triệu đồng/nhà. Đồng thời, tặng 10 sổ tiết kiệm, với trị giá mỗi sổ là 10 triệu đồng và 134 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022); phối hợp với Học viện Quân y tổ chức khám, chữa bệnh cho 500 thân nhân thuộc đối tượng chính sách tại huyện Hà Trung. Đặc biệt, năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nhận phụng dưỡng 17 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã lan tỏa đi vào cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Đây chính là nền tảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Thụy Châu