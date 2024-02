Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã biên giới Hiền Kiệt

Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024) và 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3-3-1959 - 3-3-2024), xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hiền Kiệt tổ chức chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Các đại biểu dự ngày hội.

Dự ngày hội có các đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy, BĐBP tỉnh; lãnh đạo huyện Quan Hóa; đại diện các đơn vị đỡ đầu; cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt; cán bộ, Nhân dân xã Hiền Kiệt.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng BĐBP, 35 năm ngày Biên phòng toàn dân và báo cáo kết quả 1 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao Kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh BĐBP “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 4 cá nhân.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao Giấy khen cho 2 cá nhân.

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa bàn Đồn Biên phòng Hiền Kiệt phối hợp với địa phương rà soát, tuyên truyền vận động các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia phong trào và tham mưu cho UBND huyện ra quyết định công nhận. Hiện nay có 4 cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và 7 tổ an ninh trật tự tại các bản khu vực biên giới, với 21 thành viên. Từ đó, đã tạo thành “lá chắn thép” đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi thực tiễn xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chung vui tại ngày hội.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao tiền hỗ trợ cho Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Hàng năm, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trao hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã; các em học sinh thuộc chương trình “nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và dự án “Quân đội nâng bước em tới trường” trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày Biên phòng toàn dân đã trở thành nền nếp, là hoạt động thường xuyên trong đời sống Nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng ý chí quyết tâm đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

UBND huyện Quan Hóa tặng giấy khen cho các tập thể

...và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đơn vị đỡ đầu tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Tại ngày hội, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh BĐBP “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 4 cá nhân; trao Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho 2 cá nhân; UBND huyện Quan Hóa tặng giấy khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân; UBND xã Hiền Kiệt tặng giấy khen 2 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hoàng Lan