Ký kết kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp 2 xã của Thanh Hóa và Nghệ An

Sáng 22-2, tại Đồn Biên phòng Bát Mọt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa), xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân đã diễn ra Ký kết kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa Đồn Biên phòng Bát Mọt với Đồn Biên phòng Thông Thụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) năm 2023.

Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Bát Mọt và Đồn Biên phòng Thông Thụ ký kết kế hoạch hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới.

Kế hoạch hiệp đồng nhằm thống nhất nội dung, biện pháp phối hợp hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới, tiếp giáp để giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới tiếp giáp giữa hai xã, tránh sơ hở, không để địch và các loại đối tượng lợi dụng hoạt động chống phá. Phạm vi hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới tiếp giáp 2 xã Bát Mọt và Thông Thụ.

Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất kịp thời thông tin, trao đổi tình hình, nắm chắc âm mưu thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng liên quan đến khu vực biên giới tiếp giáp để có kế hoạch đấu tranh, không để bị động bất ngờ. Khi có vụ việc xảy ra liên quan đến địa bàn tiếp giáp, phải kịp thời phối hợp chặt chẽ, thống nhất biện pháp sử dụng lực lượng, phương tiện xử lý nhanh gọn, dứt điểm, không để lan rộng kéo dài, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới tiếp giáp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữa hai huyện của tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa có liên quan đến nhiệm vụ công tác biên phòng ở khu vực tiếp giáp; Tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và xử lý các tình huống, vụ việc xảy ra; phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ngọc Huấn