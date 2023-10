Gần 3.000 học viên được tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng và tạm giữ, tạm giam

Ngày 20/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác tạm giữ, tạm giam cho gần 3.000 học viên là lãnh đạo, chỉ huy, CBCS trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự; thi hành tạm giữ, tạm giam trong toàn tỉnh...

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến 27 điểm cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Dự chỉ đạo tại điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh. Tại điểm cầu Công an cấp huyện có đại diện lãnh đạo UBND, các phòng, ban liên quan cấp huyện, cấp xã.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, việc thực hiện các quy định về công tác thi hành hình sự; công tác tạm giữ, tạm giam được tổ chức chặt chẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, việc thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, công tác tái hòa nhập cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc gây lúng túng trong quá trình thực hiện.

Để đáp ứng yêu cầu về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; công tác tái hòa nhập cộng đồng và công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam trong tình hình mới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao vai trò, sự cần thiết việc tổ chức hội nghị tập huấn và đề nghị các đại biểu tham gia lớp tập huấn cần tập trung theo dõi, nắm vững các nội dung do báo cáo viên truyền đạt, đồng thời thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc để được báo cáo viên giải đáp kịp thời, từ đó vận dụng và thực hiện thống nhất, đồng bộ trong thực tiễn.

Trong thời gian 1 ngày tập huấn, các học viên là lãnh đạo, chỉ huy, CBCS trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự; thi hành tạm giữ, tạm giam trong toàn tỉnh đã được Phó Cục trưởng và các báo cáo viên là lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng trình bày, trao đổi về một số nội dung quan trọng, các quy định trên lĩnh vực thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự; thi hành tạm giữ, tạm giam, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội. Tăng cường công tác tham mưu UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật để công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả cao. Qua đó giúp những người đang chấp hành án tại địa phương sớm ổn định cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, nơi cư trú để làm người công dân có ích cho xã hội, khu dân cư.

