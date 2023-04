Dân quân huyện Hoằng Hóa huấn luyện sát thực tế, địa bàn

Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hoằng Hóa đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp, có sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện lực lượng DQTV sát với tình hình thực tế, địa bàn.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoằng Hóa tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân biển.

Trung tá Vũ Văn Thọ, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoằng Hóa cho biết: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, Ban CHQS huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp, vững chắc”, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở”. Hiện nay, toàn huyện có khoảng 2.600 chiến sĩ DQTV, được biên chế thành các đơn vị dân quân cơ động, dân quân binh chủng, dân quân biển, dân quân tại chỗ, vừa lao động sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu và cùng với các lực lượng khác giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đối với nhiệm vụ huấn luyện lực lượng DQTV, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tế. Riêng phần thực hành, ngoài quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên làm mới mô hình học cụ. Nhờ vậy đã khắc phục được việc huấn luyện “chay”, huấn luyện không cơ bản.

Trong năm 2022, Ban CHQS huyện đã tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dân quân biển và dân quân binh chủng. Qua kiểm tra, 100% chiến sĩ đều đạt yêu cầu. Trong đó lực lượng dân quân năm thứ nhất có 73,6% chiến sĩ đạt khá giỏi; lực lượng dân quân cơ động có 76,8% chiến sĩ đạt khá giỏi; lực lượng dân quân tại chỗ có 75,2% chiến sĩ đạt khá, giỏi; lực lượng dân quân binh chủng có 77,3% chiến sĩ khá, giỏi; lực lượng dân quân biển có 72,6% chiến sĩ khá, giỏi. Quá trình tổ chức huấn luyện cho DQTV từ huyện đến cơ sở đều có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, phát huy đồng bộ trách nhiệm của các cấp, các ngành. Luôn duy trì thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định, kết hợp chặt chẽ huấn luyện với chấp hành nền nếp chế độ chính quy, điều lệnh, kỷ luật của quân đội, bảo đảm an toàn mọi mặt.

Mùa huấn luyện năm nay, Ban CHQS huyện Hoằng Hóa tổ chức huấn luyện cho 491 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất. Để bảo đảm cho công tác huấn luyện năm 2023 đạt kết quả cao nhất, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hoằng Hóa đã triển khai quán triệt sâu rộng, nghiêm túc Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 4, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4 năm 2023 đến mọi đối tượng huấn luyện trong lực lượng vũ trang huyện. Đồng thời, ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2023, trong đó, xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn làm tốt việc quản lý, tuyển chọn, công dân trong độ tuổi vào lực lượng DQTV; thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng DQTV địa phương theo hướng tinh gọn, vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với đặc điểm từng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Cùng với xây dựng kế hoạch huấn luyện, tổ chức tập huấn cán bộ, triển khai làm công tác chuẩn bị giáo án, mô hình, học cụ, các loại cơ sở vật chất, thao trường, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung hướng dẫn cho ban CHQS các xã, thị trấn triển khai công tác huấn luyện dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, gắn với thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 là “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và “Lực lượng vũ trang huyện Hoằng Hóa đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, Ban CHQS huyện đã phân công giáo viên tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật và kỹ chiến thuật cho lượng dân quân năm thứ nhất theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nội dung huấn luyện tập trung vào các vấn đề như: DQTV làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; quan điểm của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, các văn bản, quy phạm pháp luật về quân sự - quốc phòng, điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật một số loại vũ khí, trang bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ... Trong quá trình huấn luyện bảo đảm tập trung quân số, nội dung và thời gian thực hiện kết hợp rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Sau khi tổ chức huấn luyện, Ban CHQS huyện đã tổ chức kiểm tra các nội dung huấn luyện, kết quả 491/491 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất đạt yêu cầu, trong đó có hơn 75% chiến sĩ đạt loại khá, giỏi. Đáng chú ý, nội dung bắn đạn thật của lực lượng dân quân năm thứ nhất đạt đơn vị khá.

Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng DQTV trong thời gian qua của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hoằng Hóa đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Hoằng Hóa phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Trần Thanh