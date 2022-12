Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương năm 2023.

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, với sự quan tâm lãnh đạo sát sao, kịp thời của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự đồng hành, ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương đã đạt kết quả toàn diện, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ có những diễn biến mới, phức tạp và khó lường; xung đột quân sự Nga - Ucraina tiếp tục tác động mạnh đến cục diện thế giới, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, ngoại giao, kinh tế, năng lượng toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn chuyển sang giai đoạn mới đối đầu trực diện, quyết liệt hơn. Tình hình phức tạp tại Biển Đông, những thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh năng lượng,.. .tác động trực tiếp, sâu sắc và toàn diện đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của tỉnh.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương năm 2023, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc trong tình hình mới; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện một s\ố nhiệm vụ sau:

1.Quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quôc phòng và công tác quân sự địa phương

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Luật: Quốc phòng, Biên phòng, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Nghĩa vụ quân sự, Lực lượng Dự bị động viên; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 về phòng thủ dân sự; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 về hoạt động phối hợp của lực lượng Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành nhiệm vụ công tác quốc phòng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương.

2.Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tham mưu tổ chức tốt việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo chương trình quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì thường xuyên hoạt động các chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “An ninh nhân dân”, “Biên phòng toàn dân”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

3.Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong tình hình mới

Các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ có chiều sâu gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương theo Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, chặt chẽ Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Quyết định số 2578/QĐ-BQP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lập quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng hệ thống công trình phòng thủ giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, phù hợp với phương án tác chiến phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và đặc điểm tình hình quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm đất quốc phòng còn chồng lấn; tiếp tục giải quyết các điểm đất quốc phòng đề nghị chuyển ra cho địa phương để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng vũ trang địa phương thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng điểm; thường xuyên đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ, trọng tâm bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Tiếp tục phát huy có hiệu quả nhiệm vụ quân đội tham gia công tác vận động quần chúng, giúp Nhân dân tại các vùng sâu, vùng xa, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt kết quả thiết thực, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho Bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ và Dự bị động viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”; xây dựng hoàn chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp theo quy định; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Các địa phương ven biển tổ chức rà soát, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch huy động nhân lực, tàu, thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập và chuẩn bị đầy đủ thủ tục pháp lý cho lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển theo đúng quy định; thành phố Sầm Sơn tổ chức diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tổ chức diễn tập theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, địa phương có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện: Nga Sơn, Thọ Xuân, Như Thanh, Yên Định, Cẩm Thủy, Lang Chánh, thị xã Bỉm Sơn và thành phố Sầm Sơn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; huyện Hậu Lộc tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Triển khai xây dựng hệ thống công trình chiến đấu bảo đảm bí mật, an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra, trọng tâm là: Tổ chức thi công đường hầm CH1-02 trong căn cứ hậu phương của tỉnh; chốt chiến đấu tiểu đội dân quân thường trực biên giới xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát; công trình CH1-TG-01 trong căn cứ hậu phương thị xã Nghi Sơn; công trình quân sự tại Đảo Mê và các công trình huấn luyện chiến đấu khác. Huyện Quảng Xương tiếp tục khảo sát hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng 01 đường hầm trong căn cứ hậu phương. Triển khai thực hiện dự án rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Hậu Lộc. Các huyện biên giới phía Tây tiếp tục quan tâm đầu tư, củng cố an toàn kho quân khí để bảo đảm cất giữ đạn hỏa lực đảm bảo an toàn, bí mật theo Chỉ thị số 140/CT-BTL ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Tư lệnh Quân khu 4 về dự trữ đạn, vật chất hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác đối ngoại quân sự với tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; thường xuyên phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh biên giới; quan tâm hỗ trợ bạn xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương, nâng cao tiềm lực quốc phòng.

Thường xuyên quan tâm, bảo đảm tốt nguồn kinh phí ngân sách địa phương cho triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương theo quy định.

4.Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên số lượng hợp lý, chất lượng chính trị ngày càng cao; thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật động viên theo quy định. Triển khai thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 về chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2023.

Củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ; tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ trong tình hình mới; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ năm 2023, bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng luật, kiên quyết không phải bù đổi hoặc loại trả.

5.Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quốc phòng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, văn bản hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về công tác quốc phòng ở địa phương.

Bộ Chỉ huy Quân sụ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương theo quy định; tham mưu, phối hợp phục vụ tốt thanh tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của thanh tra Bộ Quốc phòng.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật.

6.Thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội và công tác xây dựng cơ sở

Các sở, ngành, địa phương, phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn của Trung ương về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hưởng ứng sâu rộng, hiệu quả các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng đối tượng hưởng chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2022 - 2023 và mùa khô 2023 - 2024.

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị; kết hợp chặt chẽ công tác dân vận với các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

