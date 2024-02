Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa vững vàng trên mọi trận tuyến

Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp như: Khủng bố, xung đột, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia xảy ra ở nhiều nơi, dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tình hình vi phạm chủ quyền, an ninh trên các tuyến biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Ở trong nước và trên địa bàn tỉnh các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh và hoạt động của các loại tội phạm xuyên biên giới, như mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, hình sự, buôn lậu, tệ nạn xã hội... diễn ra ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP).

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Hải đội 2. Ảnh: H.L

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, xác định “Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân..., lực lượng vũ trang Nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ, giữ vững biên giới quốc gia”. Thời gian qua, Đảng ủy, BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện tốt 3 chức năng về an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ trì giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới, vùng biển; bảo vệ an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển; là thành phần trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn xử lý, giải quyết tốt các vấn đề về biên giới, lãnh thổ; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện thực thi nhiệm vụ ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống. Có thể nêu điển hình một số kết quả nổi bật:

Một là, chủ động nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; phối hợp với các lực lượng tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chương trình, hành động, chỉ thị, kế hoạch, đề án thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết số 33-NQ/TW về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa, Kết luận số 68-KL/TW về 2 năm thực hiện chủ trương thí điểm tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng vào cấp ủy cấp huyện biên giới..., đặc biệt Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 5 đề án, kế hoạch chuyên đề về tăng cường xây dựng, bảo vệ biên giới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biên giới, vùng biển, đảo của tỉnh và giao BĐBP tỉnh chủ trì tham mưu thực hiện. Đây là các văn kiện quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng, bảo vệ biên giới, là tiền đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về biên giới, hợp tác quốc tế và xây dựng lực lượng BĐBP nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hai là, duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham gia ứng phó sự cố, thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả; xây dựng và luyện tập thành thạo các kế hoạch, phương án tác chiến bảo vệ biên giới, vùng biển; tham gia huấn luyện, diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ biên giới vững chắc; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn biên giới, vùng biển, các mục tiêu trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng- an ninh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng liên quan xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra; tổ chức, sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện tốt các chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định an ninh trật tự để phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn tổ chức nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì thực thi pháp luật nước sở tại và các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ. Điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng chục lượt phương tiện các loại phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng, thông báo, hướng dẫn người, phương tiện vào nơi tránh trú an toàn, di dời Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, góp phần giảm thấp nhất thiệt hại về người, tài sản Nhà nước và Nhân dân.

Ba là, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng và thực hiện nhiều phương án, kế hoạch phòng, chống hoạt động thu thập tin tức tình báo, xâm nhập, móc nối, tập hợp lực lượng, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở khu vực biên giới; nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng trong và ngoài biên giới, xử lý kịp thời nhiều nguồn tin, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia. Xây dựng hàng chục kế hoạch nghiệp vụ, xác lập nhiều chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và ngăn chặn tệ nạn xã hội. Riêng năm 2023, BĐBP tỉnh triển khai hàng chục kế hoạch nghiệp vụ nhằm dự báo tình hình và phòng, chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; thực hiện thành công 5 chuyên án về ma túy và 1 vật liệu nổ; phối hợp đấu tranh 2 chuyên án, thực hiện 38 kế hoạch nghiệp vụ; chủ trì, phối hợp bắt, xử lý 188 vụ/216 đối tượng; thu 41.741 viên ma túy tổng hợp, 4,2kg hêrôin, 7,1kg ketamin, 3,7kg nhựa thuốc phiện,10kg thuốc nổ, 500 kíp nổ và nhiều tang vật khác. Khởi tố 37 vụ/48 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 134 vụ/151 đối tượng, nộp ngân sách Nhà nước 942.800.000 đồng; điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính 1 vụ/1 tàu cá vi phạm khai thác IUU, số tiền 932.500.000 đồng và tịch thu phương tiện.

Bốn là, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, BĐBP đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn diện, rộng khắp, theo phương châm “Nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang làm nòng cốt và BĐBP là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”. Theo đó, đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, duy trì tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia ở biên giới, cửa khẩu; thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, BĐBP đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phong trào: “Toàn dân tham gia phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng làng, bản, gia đình, dòng họ văn hóa” và các mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tiếng kẻng vùng biên”, “Tiếng loa biên phòng”, “Bản làng không có tệ nạn xã hội”, “Câu lạc bộ tình thương”, “Câu lạc bộ pháp luật”, “Đối thoại cùng ngư dân”. Các đơn vị BĐBP cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương vận động xây dựng được 1 tập thể, 54 hộ, 104 cá nhân tự quản 213,6km đường biên giới và 90 mốc quốc giới; 497 tổ tự quản về an ninh trật tự cấp thôn/1.625 thành viên; 422 tổ tàu thuyền an toàn/1.820 phương tiện/3.447 thành viên; 110 bến, bãi tự quản/220 thành viên; 40 phương tiện nghề cá/400 lao động sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền; 59 đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và 6 Đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển cấp huyện... Các mô hình đã và đang đồng hành cùng các lực lượng, chính quyền địa phương phát huy hiệu quả xây dựng, bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo được phân công.

Năm là, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận phòng thủ biên giới vững chắc, khép kín, BĐBP tỉnh chú trọng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức các phong trào, mô hình, cuộc vận động giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân biên giới, ven biển xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững quốc phòng - an ninh, như: tham gia triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, duy trì Ngày Biên phòng toàn dân; chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”; tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh về mọi mặt, hiện nay, có 4 đồng chí cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, 17 đồng chí giữ chức phó bí thư đảng ủy xã, 3 đồng chí tham gia HĐND huyện, 4 đồng chí tham gia HĐND xã, thị trấn, 41 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 41 chi bộ bản, khu phố, 513 đảng viên phụ trách 2.501 hộ gia đình ở biên giới, ven biển, phát triển 330 đảng viên người Mông.

Sáu là, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng hai bên biên giới làm tốt công tác bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và đối ngoại; điều chỉnh và thực hiện nghiêm quy trình quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; triển khai có hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục biên phòng điện tử cảng biển; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kết hợp ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh, bảo đảm chặt chẽ, thông thoáng. Năm 2023, BĐBP tỉnh thực hiện thủ tục 281.491 lượt người/54.253 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh; phối hợp kiểm tra, giám sát 112.703.706 tấn hàng hóa và 6.508 container xuất, nhập khẩu; xử lý 5 vụ/11 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; trao trả tiếp nhận 9 vụ/29 trường hợp qua cửa khẩu.

Phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới, lãnh thổ; đẩy mạnh tuyên truyền Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại và điều ước quốc tế; thường xuyên nắm, trao đổi tình hình, kết quả bảo vệ biên giới giữa hai bên; tổ chức tuần tra song phương bảo vệ an toàn biên giới, cửa khẩu; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng; tăng cường các hoạt động giao lưu biên giới, kết hợp giữa đối ngoại biên phòng với đối ngoại Nhân dân, tổ chức hội đàm, giao ban, gặp gỡ, tiếp xúc, thăm xã giao, giao lưu thể thao, tặng quà, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí giúp bạn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ; tổ chức kết nghĩa 6 đồn biên phòng với 3 đại đội biên phòng/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương 2 bên biên giới kết nghĩa 17 cặp bản - bản giáp biên... Qua đó, các vụ việc phát sinh trên biên giới được phát hiện, giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin, tình cảm, trách nhiệm quân dân của mỗi bên, góp phần xây dựng biên giới hữu nghị đặc biệt, hợp tác phát triển bền vững.

Có thể khẳng định rằng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Thanh Hóa không ngừng phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biên giới, vùng biển, đảo tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh

Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa