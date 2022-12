Bám địa bàn giữ vững an ninh biên giới, giúp Nhân dân phát triển kinh tế

Đồn Biên phòng Yên Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7 km đường biên giới, 3 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào, 9 thôn, bản thuộc địa bàn xã Yên Khương (Lang Chánh).

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương và lực lượng dân quân tự vệ xã Yên Khương (Lang Chánh) tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới.

Những năm qua, với phương châm “gần dân, bám địa bàn”, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” để tuyên truyền cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, phát triển các mô hình kinh tế như “Phụ nữ nuôi dê sinh sản”, “Phụ nữ nuôi bò sinh sản”, nuôi vịt bản địa, trồng vầu, trồng nấm bào ngư. Riêng năm 2022, đồn đã hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 700 con vịt giống cùng thức ăn, tham gia giúp bà con xây dựng nông thôn mới...

Trung tá Nguyễn Ngọc Văn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương cho biết: Những năm qua cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) của đồn đã thực hiện “5 cùng” với bà con địa phương, lấy việc vận động quần chúng làm nòng cốt nhằm huy động được tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Năm 2022 chỉ huy đồn đã tham mưu cho UBND huyện Lang Chánh xây dựng nghị quyết về công tác quốc phòng - an ninh; phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các nghị định, hiệp định, quy chế biên giới của Chính phủ và các biên bản hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ... được 34 buổi với 3.592 lượt người nghe. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới”; Kế hoạch “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020” được 38 buổi với 1.942 lượt người tham gia. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng được 10 buổi với 550 lượt người tham dự. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Dòng họ Lò tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Duy trì 3 tổ với 9 người bảo đảm an ninh - trật tự tại các bản giáp biên, 3 hộ gia đình, 20 cá nhân bảo vệ đường biên, cột mốc.

Chỉ huy đồn cũng chủ động chỉ đạo CB, CS nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, phối hợp với các đơn vị chức năng tuần tra bảo vệ biên giới; làm tốt công tác xuất, nhập cảnh cho người qua lại biên giới giữ vững tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân biên giới huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ (Lào). Thường xuyên duy trì các chế độ thông báo, trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra song phương, kiểm tra dấu hiệu đường biên, mốc giới theo đúng hiệp định quy chế biên giới. Trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức tuần tra đơn phương đường biên, mốc giới được 32 lần với 155 lượt CB, CS tham gia; tuần tra song phương được 5 lần với 60 lượt CB, CS tham gia; tuần tra kiểm soát địa bàn, các khu vực đường mòn, lối mở 112 lần với 560 lượt CB, CS tham gia. Phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuần tra đêm bảo vệ địa bàn được 36 lần với 134 lượt cán bộ tham gia.

Điểm nhấn của đơn vị trong năm là đã phối hợp với Công ty CP Tân Phát, Đảng ủy, chính quyền xã Yên Khương xây dựng, bàn giao 2 phòng học, 1 phòng hiệu bộ tại điểm trường khu Mè, thuộc Trường Tiểu học Yên Khương với số tiền 800 triệu đồng. Chi đoàn đơn vị phối hợp Hội sinh viên tình nguyện Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Huyện đoàn Lang Chánh và Đoàn xã Yên Khương tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Trường THCS Yên Khương; huy động 360 lượt người tham gia xây dựng nông thôn. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, thăm, tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; trao 4 suất quà cho 4 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”, với trị giá 8 triệu đồng; trao 10 suất quà cho học sinh nghèo với trị giá 3 triệu đồng.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã củng cố được niềm tin trong quần chúng Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Tiến Đạt