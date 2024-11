Quan Sơn chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, bên cạnh sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, các chương trình, dự án lớn đã và đang góp phần đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) theo hướng bền vững ở huyện Quan Sơn. Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn đang từng bước thay đổi tích cực, đời sống Nhân dân đã và đang từng bước nâng lên... chính nhờ vai trò rất quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý.

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động cho người dân xã Trung Xuân theo Chương trình 1719.

Thời gian qua, huyện Quan Sơn đang triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg, ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình 1719), đồng thời ban hành kế hoạch cụ thể hàng năm. Trong đó, năm 2024, UBND huyện Quan Sơn ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 10/7/2024 về thực hiện Nội dung số 3, Tiểu dự án 1 của Dự án 10 thuộc Chương trình 1719. Phòng Tư pháp đã phối hợp tổ chức 9 hội nghị trong tháng 9 và đầu tháng 10 về công tác trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào DTTS&MN; trong đó, tổ chức 6 hội nghị tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người DTTS, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng DTTS&MN tại 6 xã, thị trấn (Trung Xuân, Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Thượng, Sơn Hà, thị trấn Sơn Lư); tổ chức 3 hội nghị chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào DTTS&MN ở 3 bản gồm: bản Yên (xã Mường Mìn), bản Xuân Sơn (xã Sơn Điện), bản Mò (xã Tam Thanh). Cùng với việc tiếp tục triển khai Luật PBGDPL, các chương trình, kế hoạch, đề án trong công tác PBGDPL, nhiệm kỳ 2020-2025 Phòng Tư pháp đã tham mưu ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác PBGDPL hàng năm, qua đó, tiếp tục thể hiện quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện.

Song song với thực hiện Nội dung số 3, những năm qua, huyện Quan Sơn triển khai thực hiện Nội dung số 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình 1719 do Phòng Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương vùng đồng bào DTTS&MN triển khai thực hiện. Năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND, ngày 23/12/2022 của UBND huyện Quan Sơn về thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 10 “Trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN” thuộc Chương trình 1719, UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền, vận động cho người dân ở vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới, trong đó 6 hội nghị tổ chức tại các xã Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư; 1 hội nghị tổ chức tại bản Cum, xã Trung Tiến (bản đặc biệt khó khăn). Năm 2023, huyện tổ chức 6 hội nghị tại các xã, thị trấn, 7 hội nghị tại các bản, khu phố đặc biệt khó khăn nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng vùng đồng bào DTTS&MN. Hội nghị tập trung vào 4 chuyên đề, gồm: Giới thiệu về các Chương trình 1719 và các chính sách dân tộc; Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xóa bỏ các hủ tục, thay đổi nhận thức về cách nghĩ, cách làm góp phần XDNTM trong giai đoạn hiện nay; các nghị định, văn bản dưới luật, công tác phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới và cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”...

Ông Hà Văn Toản, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Quan Sơn cho biết: Trong 3 tháng cuối năm 2024, Phòng Dân tộc tham mưu với UBND huyện Quan Sơn tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền, vận động cho người dân ở vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Nội dung số 02, Tiểu dự án, Chương trình 1719. Trong đó có 12 hội nghị tổ chức tại nhà văn hóa các xã, thị trấn gồm: Trung Xuân, Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Thượng, Sơn Hà, Tam Lư, Tam Thanh, Mường Mìn, Sơn Điện, Sơn Thủy, Na Mèo, thị trấn Sơn Lư và 1 hội nghị tổ chức tại bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy. Phát huy những kết quả đã đạt được, Phòng Dân tộc tiếp tục tham mưu với huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Chương trình 1719 nói riêng, các chính sách dân tộc nói chung; tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, cách thức với mục tiêu đẩy mạnh và không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS trên địa bàn, dành sự quan tâm đặc biệt tới địa bàn đặc biệt khó khăn; phát huy vao trò của người DTTS có uy tín tham gia vào công tác PBGDPL ngay từ cơ sở... Qua đó huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện đạt kết quả cao công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn nói chung và đối với đồng bào DTTS nói riêng, xác định rõ là nhiệm vụ quan trọng để đẩy nhanh quá trình phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn