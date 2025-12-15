Quách Thị Lan: Nụ cười chiến thắng và ngày trở lại cảm xúc ở đấu trường SEA Games

Sau hơn một thập kỷ miệt mài nỗ lực, trải qua đủ vinh quang lẫn những nốt trầm sự nghiệp, Quách Thị Lan đã chạm tay vào tấm HCV cá nhân SEA Games đầu tiên. Một chiến thắng của ý chí kiên cường, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Quách Thị Lan tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Chiều 15/12, Quách Thị Lan có màn tái xuất tại đấu trường SEA Games đầy cảm xúc ở nội dung cá nhân 400m rào.

Bỏ lại sau lưng 2 năm rưỡi vắng bóng vì sự cố đáng tiếc, cô gái Mường dồn toàn bộ sức lực cho những bước chạy tại Bangkok.

“Em nghe được trên khán đài mọi người hô”Lan ơi, Lan ơi cố lên...", thực sự mình rất xúc động. Đó chính là động lực để mình cố gắng hết sức", Lan nghẹn ngào kể lại.

Khoảnh khắc Quách Thị Lan cán đích đầu tiên, lịch sử đã gọi tên cô. Đây là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Lan tại các kỳ SEA Games kể từ lần đầu tham dự năm 2013 tại Myanmar.

Ý nghĩa hơn, như lời HLV Trần Văn Sỹ, tấm huy chương này đã giải cơn khát “vàng” cá nhân kéo dài đúng 10 năm cho điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội khu vực, kể từ sau kỳ tích của Lê Trọng Hinh (nội dung 200m) tại SEA Games 28 năm 2015.

Nụ cười chiến thắng của Quách Thị Lan trên vạch đích nội dung 400m rào nữ.

Khoác lên mình lá cờ Tổ quốc, cô gái xứ Thanh muốn dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ, cho gia đình và người anh trai Quách Công Lịch đang dõi theo từ quê nhà.

Trả lời sau phần thi của mình, Quách Thị Lan nhiều lần nhắc đi nhắc lại "Em đã làm được, em đã làm tốt...", đủ để thấy Lan đã chờ đợi, đã kỳ vọng vào ngày trở lại và mơ về tấm HCV ngày hôm nay nhiều như thế nào.

Có lẽ cũng bởi vậy mà ở đường hầm trước khi bước lên bục nhận giải, có một Quách Thị Lan trầm tư, ánh mắt như muốn nén lại sự xúc động với khoảnh khắc mình đã chờ đợi rất lâu.

Nụ cười rạng rỡ của Quách Thị Lan với tấm huy chương vàng.

Trong niềm vui hân hoan, HLV Trần Văn Sỹ chúc mừng và thưởng nóng cô học trò cưng của mình. Người thầy của Lan thốt lên đầy xúc động bên đường pitch sân Suphalachai (Thái Lan): “Quách thị Lan đã lấy lại tất cả những gì đã mất sau 2 năm rưỡi vắng bóng do sự cố sau SEA Games 31”.

Có thể nói, sự cố năm ấy đã lấy đi một phần sự nghiệp và những giọt nước mắt của Quách Thị Lan. Còn hôm nay, trong ngày tái xuất đấu trường thể thao lớn nhất khu vực, Quách Thị Lan đã “đòi” lại tất cả: nụ cười chiến thắng và tấm huy chương vàng cá nhân sau 13 năm mòn mỏi chờ đợi.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)