Truyện ngắn: Người giữ lại mùa hạ
(Baothanhhoa.vn) - Có những người thầy không chỉ trao cho ta kiến thức, mà còn âm thầm thắp lên niềm tin, nâng đỡ ta qua những tháng ngày khó khăn và dạy ta cách sống tử tế. Dẫu năm tháng trôi qua, mái trường xưa có thể đổi thay, người thầy năm ấy có thể đã đi xa, nhưng những bài học và tình yêu thương vẫn còn mãi trong ký ức mỗi người. Podcast hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn “Người giữ lại mùa hạ” - một câu chuyện cảm động về tình thầy trò, về lòng biết ơn và những điều tốt đẹp được trao truyền qua các thế hệ. Bởi có những người thầy, dù đã rời xa bục giảng, vẫn mãi là ngọn đèn soi sáng cuộc đời học trò.
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