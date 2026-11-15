[Podcast] Truyện ngắn: Lời ru chia đôi
(Baothanhhoa.vn) - Có những đứa trẻ lớn lên trong một mái nhà đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng lại thiếu vắng tình yêu thương và hơi ấm gia đình. Những cuộc chia ly của người lớn đôi khi để lại những khoảng trống không gì bù đắp được trong tâm hồn con trẻ. Podcast hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn “Lời ru chia đôi” của tác giả Nguyễn Minh Hiếu qua giọng đọc Tuấn Tú. Một câu chuyện đầy day dứt về những phận đời trẻ thơ sau đổ vỡ hôn nhân, về nỗi khát khao được yêu thương, được chở che và những lời xin lỗi muộn màng. Qua câu chuyện, tác phẩm cũng gửi gắm một thông điệp sâu sắc: Cha mẹ có thể có những lựa chọn mới cho cuộc đời mình, nhưng với con trẻ, cha mẹ mãi mãi chỉ có một.
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