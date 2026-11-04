[Podcast] Tản tăn: Mùa gieo hoa
(Baothanhhoa.vn) - Có những mùa xuân không bắt đầu từ thời khắc giao thừa, mà được ươm mầm từ những ngày tháng Mười âm lịch, trong dáng mẹ lom khom bên luống đất nhỏ ngoài vườn. Từ những hạt giống vạn thọ được chắt chiu qua mùa Tết cũ, mẹ lại gieo xuống đất niềm hy vọng về một mùa hoa mới, một cái Tết bình yên, sum vầy. Trong podcast hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe tản văn “Mùa gieo hoa” của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc qua giọng đọc Tuấn Tú, để cảm nhận vẻ đẹp bình dị của làng quê, tình yêu thương lặng thầm của mẹ và những mùa xuân được vun đắp từ những điều nhỏ bé, thân thương nhất.
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