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Truyện ngắn: Mùa hoa Hoàng Lan

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(Baothanhhoa.vn) - Có những mùa hoa đi qua năm tháng, có những yêu thương lặng thầm như bóng cây trước hiên nhà, chẳng nói thành lời mà vẫn chở che ta suốt cuộc đời. Trong hương hoàng lan dịu dàng và cái se lạnh đầu đông, truyện ngắn “Mùa hoa Hoàng Lan” mở ra câu chuyện về những khoảng cách thế hệ, những hy sinh chưa từng được gọi tên và tình thân tưởng chừng rạn vỡ. Để rồi, khi lòng người tìm được tiếng nói chung, ta nhận ra: dẫu đi xa đến đâu, gia đình và cội nguồn vẫn luôn là nơi ấm áp nhất để trở về. Cùng lắng nghe câu chuyện ý nghĩa này qua giọng đọc Tuấn Tú.

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