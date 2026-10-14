[Podcast Tản văn] Những giọt mưa chở đầy thương nhớ
(Baothanhhoa.vn) - Mùa thu không chỉ có sắc trời trong veo, hương hoa dịu nhẹ mà còn có những cơn mưa mang theo bao nỗi niềm thương nhớ. Trong tản văn "Những giọt mưa chở đầy thương nhớ", tác giả Huệ Hương đưa người đọc trở về miền ký ức tuổi thơ bên mái nhà xưa, nơi tiếng mưa tí tách gợi nhớ bóng dáng mẹ hiền, khu vườn thân thuộc và những tháng ngày bình yên. Mời quý vị cùng lắng lại trong những dòng văn dịu ngọt ấy qua giọng đọc Tuấn Tú.
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