[Podcast Tản văn] Phù sa mùa hạ
(Baothanhhoa.vn) - Tuổi thơ và mùa hạ là hai điều quý giá mà thời gian đã dành tặng cho mỗi người. Đó là khoảng trời của những tháng ngày hồn nhiên, vui tươi mà chẳng dễ gì quên được. Người ta có thể kể về tuổi thơ và mùa hạ mà mình đã đi qua bằng ánh mắt lấp lánh, bằng nụ cười trìu mến, như thể những tháng ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn đâu đây. Dường như, những niềm vui nhỏ bé, ngây thơ vụng dại của năm nào đã âm thầm hoá thành lớp phù sa dịu ngọt bền bỉ trong tâm hồn mỗi người, bồi đắp lên tình yêu thương, lòng biết ơn và niềm trân trọng những điều tưởng chừng bình dị nhỏ bé nhưng thật thiêng liêng và ý nghĩa trong cuộc đời người. Mời các bạn cùng nghe những thanh âm kỷ niệm của khoảng trời trong veo ấy từ một sáng tác mới mang tên “Phù sa mùa hạ” của tác giả Mộc Nhiên qua giọng đọc Đan Chi.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu