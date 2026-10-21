[Podcast Tản văn] Say đắm mùa vàng vùng cao
(Baothanhhoa.vn) - Sắc vàng óng ả trải dài trên những thửa ruộng bậc tha ng tạo nên bức tranh mùa thu rực rỡ nơi vùng cao . Không chỉ mê hoặc lòng người bởi vẻ đẹp kỳ vĩ, mùa vàng còn thấm đẫm mồ hôi, công sức và niềm vui no ấm của bao thế hệ. Bằng ngôn từ giàu chất thơ, tác giả Nhất Mạt Hương đã đưa người đọc đắm mình trong sắc vàng say đắm, cảm nhận nhịp sống và hương vị riêng của miền sơn cước trong tản văn “Say đắm mùa vàng vùng cao” . Mời quý vị cùng lắng lại trong những dòng văn dịu ngọt ấy qua giọng đọc Đan Chi.
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