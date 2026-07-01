[Podcast Tản văn] Như cánh diều giữa bầu trời quê
(Baothanhhoa.vn) - Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được nắm tay đứa trẻ chạy trên cánh đồng, cùng ngước nhìn cánh diều chở đầy ước mơ bay giữa bầu trời mùa hạ. Giản dị, nhưng đó chính là khi ta đủ chậm lại để lặng lẽ giữ cho tuổi thơ của một đứa trẻ được bay cao, trong trẻo như một cánh diều giữa bầu trời quê. Cũng là khi ta tìm lại được một miền ký ức cũ, nơi tuổi thơ từng bình yên trôi qua trên những cánh đồng quê nhà. Mời các bạn nghe tản văn “ Như cánh diều giữa bầu trời quê ” của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc qua dọng đọc của Đan Chi để cảm nhận .
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