[Podcast Tản văn] Lời tháng sáu thì thầm
(Baothanhhoa.vn) - Tháng sáu gợi xuyến xao với cơn mưa mùa hạ, phượng đỏ nồng nàn, hoàng yến vàng rực, sắc sen tinh khôi trên mặt hồ. Tháng sáu đánh dấu nửa năm vội vàng đi qua, nhắc nhở đoạn đường còn lại với cả lo lắng, chút mỏi mệt, mong chờ vài điều chưa xuất hiện. Nhưng hơn hết, tháng sáu muốn khẽ khàng khích lệ bạn hãy kiên trì nỗ lực, đợi chờ thành quả xứng đáng ắt sẽ đến bởi cuối cùng hoa sẽ nở đáp đền mọi gió mưa bạn đã đi qua. Mời các bạn nghe Tản văn “Lời tháng sáu thì thầm” của tác giả Huệ Hương qua giọng đọc Tuấn Tú để thấy tháng sáu dịu dàng hơn với chính mình.
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