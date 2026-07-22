[Podcast Tản văn]: Khoảng lặng tháng bảy
(Baothanhhoa.vn) - Các bạn thân mến! Tháng Bảy về mang theo những cơn mưa sụt sùi như giọt nước mắt nghẹn ngào của ngàn năm thương nhớ, cũng là lúc cả dân tộc cùng nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại máu xương hòa vào lòng đất mẹ, biến mỗi tấc non sông thành một tượng đài bất tử, kiên trung. Mời các bạn cùng nghe tản văn “Khoảng lặng tháng bảy” của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc qua giọng đọc Tuấn Tú để cảm nhận.
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