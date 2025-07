Phường Nam Sầm Sơn: Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra

Mưu lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến phường Nam Sầm Sơn ngập úng gần 270 ha lúa, nhiều khu dân cư bị ngập, ao nuôi tràn nước, cây xanh đổ gãy. Hiện, chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng xử lý tình huống cây xanh, cột điện gãy đổ tại tổ dân cư Phú Khang

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và hoàn lưu bão số 3, từ ngày 20/7 đến nay trên địa bàn phường Nam Sầm Sơn có mưa to đến rất to; lượng mưa ở khu vực đã đạt 245mm, mưa lớn đã gây ngập úng toàn bộ diện tích gần 270 ha đất hai lúa và ngập lụt một số khu dân cư như: Khu tái định cư Đồng Xu, thôn Hoà Đông, kênh Lâm, Huệ Nghiêm, tuyến đường Võ Nguyên Giáp... Mưa bão cũng gây tràn khoảng 20ha diện tích ao nuôi cá nước ngọt và đứt một số tuyến dây mạng của viễn thông khu vực Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Giao; rất nhiều cây trên toàn địa bàn phường bị đổ, gãy.

Để khắc phục thiệt hại do bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự phường; các thôn, tổ dân phố đã khẩn trương triển khai ngay phương án tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, khu dân cư, các tuyến đường giao thông. Phối hợp với Công ty NTHH MTV Sông Chu vận hành khẩn cấp, huy động tối đa công suất cống tiêu để tiêu úng và tiêu tháo nước đệm, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là diện tích lúa và hoa màu mới gieo trồng bị ngập úng. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tích cực xử lý các tình huống khẩn cấp như cây cối bị đổ, mái tôn bị tốc, ngập úng cục bộ...

Hiện, UBND phường đang chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, và bảo đảm an ninh và an dân, đưa phường trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Hiền (CTV)