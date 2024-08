(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an huyện Yên Định và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện cho biết, hai đơn vị vừa phục hồi điều tra vụ án sau 6 năm tạm đình chỉ; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 bị can về tội “Huỷ hoại tài sản”.

{title} Phục hồi điều tra vụ án đốt xe ô tô sau 6 năm tạm đình chỉ Thông tin từ Công an huyện Yên Định và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện cho biết, hai đơn vị vừa phục hồi điều tra vụ án sau 6 năm tạm đình chỉ; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 bị can về tội “Huỷ hoại tài sản”. Tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên họp rà soát án tạm đình chỉ, đánh giá tài liệu chứng cứ. Theo nội dụng vụ án, khoảng 4h00’ ngày 24/4/2018, xe ô tô tải của gia đình anh Trịnh Văn Hải, ở xã Định Bình (Yên Định) bị kẻ gian dùng lửa đốt, gây thiệt hại 103 triệu đồng. Thủ đoạn phạm tội của đối tương gây án hết sức tinh vi, lại xảy ra vào đêm tối gây khó khăn cho việc điều tra; sau đó vụ án phải tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được người thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Định đã rà soát, đánh giá các vụ án tạm đình chỉ; đồng thời tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm đối tượng gây án và vận động các đối tượng gây án ra đầu thú. Ngày 16/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án. Ngay sau đó 3 đối tượng trực tiếp hủy hoại tài sản của gia đình anh Hải ra đầu thú và đối tượng chủ mưu Lưu Thiện Huy, sinh năm 1962, ở xã Định Liên (Yên Định) cũng bị bắt. Chiếc xe bốc cháy do các đối tượng dùng xăng đốt. Theo lời khai, do mâu thuẫn trong việc san lấp mặt bằng giữa Lưu Thiện Huy và anh Trịnh Văn Hải, Huy đã nhiều lần cho người gọi điện thoại, chặn xe và bắn súng vào nhà, vào xe của anh Hải để đe dọa, dằn mặt để anh Hải không được san lấp mặt bằng trên địa bàn thị trấn Quán Lào. Đến ngày 24/4/2018, Lưu Thiện Huy chỉ đạo Phạm Khắc Năm, ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vào xã Định Bình (Yên Định) đốt xe của anh Hải. Khi đi Năm rủ Đào Mạnh Khôi mang theo chăn và can xăng và nhờ Trịnh Thành Nam đều ở thành phố Tam Điệp đi cùng vào để đốt xe. Trên đường đi các đối tượng che biển số xe để tránh bị phát hiện, khi đi cách nhà anh Hải khoảng 20m Nam dừng xe, tắt đèn và vẫn nổ máy để cho Năm và Khôi xuống đốt, sau đó các đối tượng nhanh chóng chạy xe tẩu thoát về thành phố Tam Điệp. Trước những chứng cứ phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lưu Thiện Huy, Phạm Khắc Năm, Đào Mạnh Khôi và Trịnh Thành Nam về tội “Huỷ hoại tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Quốc Hương

Quốc Hương

Từ khóa: huyện Yên Định Điều tra vụ án Thị trấn Quán Lào tạm đình chỉ Cơ quan cảnh sát điều tra Ra lệnh tạm giam Khởi tố bị can Xe ô tô Phòng chống tội phạm đối tượng