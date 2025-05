Phòng chống bạo lực học đường bằng kết nối và truyền thông

Bạo lực học đường là vấn nạn nhức nhối có thể để lại những tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý và thể chất của trẻ. Do đó, bằng nhiều cách làm khác nhau, các trường học đang đẩy mạnh việc kết nối, truyền thông nhằm đẩy lùi, ngăn chặn.

Trường THCS Đông Hương (TP Thanh Hóa) phối hợp với đơn vị chức năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Thời gian gần đây, trên trang facebook Beat 36 Thanh Hóa đăng tải video clip quay lại cảnh 1 bạn học sinh được xác định là học sinh Trường THCS Đông Hương (TP Thanh Hóa) bị một bạn nữ khác liên tục đánh vào mặt. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ vô cùng bất bình.

Bà Chu Thị Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hương xác nhận học sinh bị đánh trong clip là em V.K.N. học sinh lớp 8C của nhà trường. Em N. bị một bạn nữ khác không phải học sinh nhà trường đánh. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo cáo với cô giáo chủ nhiệm lớp 8C, cô giáo đã báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường. Ngay sau đó, Ban giám hiệu đã tổ chức đến thăm hỏi em N. tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đồng thời, báo cáo với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Thanh Hóa và Công an phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bà Chu Thị Hường cho biết thêm: “Thời gian qua, nhà trường đã thường xuyên phối hợp với Phòng Tư pháp và Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa, Công an phường Đông Hương... để tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực học đường, bảo vệ môi trường, pháp luật về tiếp cận thông tin, an ninh mạng, kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh đồng thời giúp các em học sinh hình thành nhân cách tốt và lối sống văn minh”.

Tại Trường THCS Đông Thọ (TP Thanh Hóa), trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt cuối tuần hoặc hoạt động trải nghiệm, nhà trường thường xuyên cho trình chiếu các video tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, về những hệ lụy khôn lường mà bạo lực học đường mang lại. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cho trình chiếu những video lành mạnh, mang tính giáo dục... để giáo viên và học sinh cùng tương tác, hỏi đáp các nội dung liên quan đến giáo dục pháp luật, bạo lực học đường, cách thức xử lý khi bị bạo lực học đường, cách sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả... nhằm giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, tự giác thực hiện tốt pháp luật, giảm thiểu những hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên.

Cô giáo Nguyễn Thu Hường, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Thọ chia sẻ: “Giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật, bạo lực học đường... là nội dung luôn được nhà trường chú trọng, thực hiện. Qua đó giúp các em học sinh biết cách bảo vệ mình trước môi trường mạng, trước các hành vi bạo lực, xâm hại; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ”.

Luôn nỗ lực làm tốt công tác phòng chống bạo lực học đường, bên cạnh các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa, Trường TH&THCS Thiệu Vân (TP Thanh Hóa) còn thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về bạo lực học đường vào các tiết học chính khóa, với những bài giảng trực quan, sinh động.

Thầy giáo Nguyễn Việt Hải, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Là trường liên cấp học, do đó, vấn đề bạo lực học đường luôn được nhà trường quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền. Đồng thời, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp cùng gia đình, quan tâm, nắm bắt tâm lý của học sinh, luôn đồng hành cùng con, dành thời gian lắng nghe trò chuyện, chia sẻ về những vấn về mà con gặp phải để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ con...”.

Mặc dù đã được quan tâm, tuy nhiên công tác phòng chống bạo lực học đường vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ mạng xã hội, công tác giáo dục kỹ năng sống chưa thực sự hiệu quả, ngành giáo dục chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc xử lý học sinh tham gia trong các vụ bạo lực học đường...

Để đẩy lùi bạo lực học đường, ngành GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bạo lực học đường thông qua việc kết nối, chia sẻ với học sinh, thông qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, các bài giảng, các cuộc thi... Giáo viên cần thường xuyên trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm, tạo sự gần gũi, tin cậy để học sinh có thể chia sẻ những khúc mắc, mâu thuẫn gặp phải trong quá trình học tập... Tuy nhiên, bạo lực học đường vẫn còn là một thách thức lớn cần sự quan tâm, chung tay vào cuộc của các cơ quan chức năng và toàn xã hội.

Bài và ảnh: Linh Hương