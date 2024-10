Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo một số nội dung về khoa học - công nghệ, nông nghiệp và xây dựng NTM

Sáng 11/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; phương án tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo kết quả thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN giai đoạn 2021-2025, sau gần 4 năm, việc triển khai thực hiện khâu đột phá về KH&CN đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. KH&CN từng bước trở thành động lực trong phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Đại diện Sở KH&CN trình bày dự thảo báo cáo.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như: Tỷ lệ trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ tự động hóa, bán tự động và cơ giới hóa đối với trang trại lợn, gà đạt 88% (chỉ tiêu đề ra ≥ 55%). Tỷ lệ diện tích nuôi tôm thâm canh công nghệ cao trong nhà bạt, nhà màng, nhà kính đạt 31% (chỉ tiêu đề ra ≥ 30%). Số lượng sản phẩm đông dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nghiên cứu, sản xuất đạt 30 sản phẩm (chỉ tiêu đề ra là 2 sản phẩm). Số lượng doanh nghiệp sản xuất phần mềm, nội dung số thành lập mới đạt 20 doanh nghiệp (chỉ tiêu đề ra ≥ 10 doanh nghiệp). Số lượng sản phẩm địa phương là đối tượng của Chương trình OCOP-TH được xây dựng tiêu chuẩn và bảo hộ sở hữu trí tuệ mới đạt 112 sản phẩm (chỉ tiêu đề ra ≥ 50 sản phẩm); 100% cơ sở y tế ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Đại diện Sở NN&PTNT trình bày dự thảo báo cáo.

Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 3,75%, vượt 0,75% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành chuyển dịch đúng hướng. Nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao đang từng bước được hình thành.

Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống đại bộ phận người dân nông thôn; số lượng xã đạt chuẩn của tỉnh thuộc tốp đầu cả nước; số lượng sản phẩm OCOP thuộc tốp 3 cả nước và đa dạng về chủng loại.

Đại diện Sở NN&PTNT trình bày phương án tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Theo dự thảo phương án tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024, hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28/10 tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), gồm 6 nội dung chính: tuyên truyền quảng bá; hội nghị triển khai kế hoạch; trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tại 260 gian hàng; lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn; hội thảo “Vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong thúc đẩy sản suất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ những khó khăn, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN, chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến đối với công tác tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kết luận các nội dung.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá các dự thảo báo cáo đã được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ các kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, giải pháp.

Đối với Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN giai đoạn 2021-2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần làm rõ hơn các nội dung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN; cụ thể hoá những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém bằng số liệu. Sở KH&CN bám sát Quyết định 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đối với Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, yêu cầu số liệu trích dẫn trong báo cáo cần đảm bảo tính chính xác; nêu rõ bối cảnh thuận lợi và khó khăn trong tỉnh, trong nước và thế giới trong thực hiện Chương trình; điều chỉnh quan điểm, mục tiêu, nguồn vốn phù hợp với giai đoạn tới. Các sở KH&CN và NN&PTNT tiếp thu ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện lại báo cáo trình UBND tỉnh.

Về phương án tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024, yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với Công an tỉnh rà soát các phương án đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau sự kiện; nghiên cứu bổ sung, kêu gọi sự tham gia của gian hàng các tỉnh, thành bạn, góp phần kết nối giao thương giữa Thanh Hóa với các tỉnh, thành trong cả nước, đảm bảo cơ cấu, số lượng sản phẩm trong các gian hàng để phục vụ người dân tham quan, mua sắm.

TP Thanh Hóa và ngành NN&PTNT xây dựng phương án khắc phục để không ảnh hưởng đến sinh kế của người dân kinh doanh xung quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa đến đông đảo Nhân dân.

Thùy Linh