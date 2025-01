Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Như Xuân

Sáng 15/1, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Như Xuân. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Như Xuân.

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Như Xuân.

Viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Như Xuân, đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thành kính thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân (xã Hóa Quỳ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan Di tích thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân.

Tiếp đó, đoàn đã dâng hương tại Di tích thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân tại xã Hóa Quỳ. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí trong đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các chiến sỹ cách mạng tiền bối, các đồng chí đảng viên thế hệ đầu của Đảng bộ huyện Như Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao thiếp mừng thọ, vải lụa của Chủ tịch nước cho cụ bà Lê Thị Cành ở thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao thiếp mừng thọ, vải lụa của Chủ tịch nước cho cụ bà Nguyễn Thị Thanh ở khu phố 3, thị trấn Yên Cát.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết, trao thiếp mừng thọ 100 tuổi và quà của Chủ tịch nước tặng các cụ Lê Thị Cành ở thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ và Nguyễn Thị Thanh ở khu phố 3, thị trấn Yên Cát; thăm, động viên thương binh 34% Lương Vĩnh Khắc ở thôn Luống Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng quà cho thương binh 34% Lương Vĩnh Khắc ở thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cụ cao tuổi, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách, người cao tuổi; đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác trao quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân huyện Như Xuân.

Đánh giá cao những kết quả huyện Như Xuân đã đạt được trong năm 2024, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho Nhân dân, đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình.

Anh Tuân