Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhân dịp Lễ Giáng sinh

Sáng 18/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh 2025, chào đón năm mới 2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tặng hoa chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh 2025, chào đón năm mới 2026.

Cùng đi có đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh.

Tiếp đoàn có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh chúc Linh mục Trần Xuân Mạnh, các vị trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo và bà con giáo dân đón mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Mai Văn Hải và các đồng chí trong đoàn thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Sau khi thông tin nhanh một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được có sự đóng góp rất lớn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, đã làm tốt vai trò động viên đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh động viên đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, truyền thống yêu nước, đoàn kết, sống “tốt đời đẹp đạo”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ, chính quyền các cấp, các ngành phát động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Vui mừng trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh nhà.

